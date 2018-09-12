2018-09-12T13:14:02+03:00
Общество

Свадьба в противогазах

В Челябинске жених и невеста устроили фотосессию на фоне заводских труб
Инна КУМЕЙКО
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Фото: Ольга МЕЛЛФото: Ольга МЕЛЛ
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Челябинцы со страшной силой креативят на собственных свадьбах. Уже отмечали регистрацию в троллейбусе, на болоте, переодевались на регистрацию в костюмы супергероев. Дарья и Роман Казак решили устроить брачную фотосессию в промзоне. Для полного погружения даже надели противогазы. Правда, невеста резину на голову натягивать не пожелала - пожалела прическу и макияж. Только приложила маску к лицу. А жених вошел в образ: надел противогаз, а сверху - белоснежный свадебный цилиндр.

- Наряды я шила сама, по профессии я - модельер-конструктор, - рассказала «КП» 22-летняя Дарья.

По словам новобрачной, сниматься только на фоне ленточек и голубков им с мужем показалось скучно. Выбрали «местную специфику»: промзон в Челябинске хоть отбавляй. А противогазы надели, потому что хотели напомнить властям: главное в городе не заводы, а люди.

А гости, видимо, вместо «Горько» кричали «Газы»! Фото: Ольга МЕЛЛ

А гости, видимо, вместо «Горько» кричали «Газы»! Фото: Ольга МЕЛЛ

- Мы живем хоть и почти в центре города, но выбросы вдыхаем полной грудью: заводской дым приносит нам в самые окна, - говорит Дарья.

Свадьбу Дарьи и Романа Казак устраивала Марина Фомина, которая называет себя антитамадой. Необычные заказы у нее бывают очень часто.

- У меня была регистрация, на которую жених пришел в костюме единорога. Была свадьба в греческом стиле, фотосессия в джакузи с уточками. У каждой пары свои вкусы и свой характер. Была, например, влюбленная пара, которая устроила бои на вод­ных пистолетах.

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