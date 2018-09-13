Как не потерять пенсионные накопления

СЕГОДНЯ 01:01 2018-09-12T13:14:45+03:00

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В системе обязательных пенсионных накоплений находятся триллионы рублей. Эти средства отложили на старость более 76 млн. россиян. А управляют ими как государство, так и частные фонды. Как лучше распорядиться уже накопленными сбережениями на старость? Как не потерять накопленный инвестиционный доход? И можно ли увеличить будущую прибавку к пенсии?

Недобросовестные агенты

Сейчас в накопительной системе находится более 4,3 трлн. рублей. В среднем на одном счете лежит около 68 тысяч рублей. При этом граждане могут частично распоряжаться своими деньгами. То есть вывести и потратить их до достижения пенсионного возраста они не могут, зато имеют право поменять пенсионный фонд.

Самая распространенная жалоба последних лет - перевод денег в другой негосударственный пенсионный фонд, когда человек об этом даже не знает. Как правило, это происходило из-за действий недобросовестных агентов. Они ходили по квартирам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда (не уточняя, какого именно) и устрашая жильцов тем, что их накопления на старость может отобрать государство. Мол, единственный способ их спасти - написать заявление о переводе средств на защищенный счет (естественно, в одном из НПФ).

Опасность поджидала и в банках. Ушлые менеджеры, желая заработать, втихаря подсовывали клиентам документы на перевод средств в другой НПФ. Например, в пачке документов на кредит или депозит. А если эта махинация не удавалась, сотрудник мог сделать копию свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС), а затем оформить фиктивные документы и подделать подпись человека. Такие истории были.

Теперь можно передумать

С 2015 года менять НПФ без потери дохода можно только раз в пять лет. Если этот срок не прошел, человек лишается накопленных за этот срок процентов. По оценкам экспертов, из-за действий недобросовестных агентов сумма потерь достигала 30 - 40 млрд. рублей в год. Пострадали десятки тысяч граждан. Большинство из них судиться не стали, просто махнули рукой на потери.

Сейчас систему перехода упорядочили, чтобы защитить будущих пенсионеров. Подать заявление о переходе можно только через ПФР (в отделении или через личный кабинет), портал госуслуг (gosuslugi.ru) или в многофункциональном центре (МФЦ). Эта мера уже позволила резко снизить количество незаконных переводов.

А с 1 января 2019 года вступит в силу новый закон. Он сделает систему максимально удобной для граждан. Во-первых, при подаче заявления человека обязаны будут информировать о том, какую сумму инвестиционного дохода он потеряет, если сменит фонд. Во-вторых, ПФР будет сообщать и прежнему, и новому фонду о том, что человек подал заявление о переходе. В этом случае представители первого НПФ смогут связаться с клиентом и напомнить о потенциальных потерях. И в-третьих, заявление можно будет отозвать до конца календарного года (даже если вы написали его в январе, а передумали в декабре). В этом случае средства останутся в прежнем фонде.

СПРАВКА «КП»

Накопительная часть формировалась с 2002 по 2013 год. Сначала туда отчислялось 2% от зарплаты работающих граждан, а потом - 6%. В конце 2013 года ее заморозили. Новые отчисления стали отправлять на формирование страховой части пенсии, то есть на выплаты нынешним пенсионерам. Но все накопленные за этот период средства остались и продолжают инвестироваться в разные финансовые инструменты. Сейчас в правительстве обсуждают внедрение новой системы - так называемого индивидуального пенсионного капитала. По сути, она должна будет работать на накопительных принципах и носить добровольный характер.

ВАЖНО!

Деньги защищены, но не на 100%

С 2015 года в стране действует система гарантирования пенсионных накоплений. То есть, даже если тот или иной НПФ обанкротится или лишится лицензии, все перечисленные взносы сохранятся. При этом есть риск потерять инвестиционный доход. Чтобы снизить его до минимума, необходимо серьезно и ответственно относиться к выбору НПФ.