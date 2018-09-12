2018-09-12T14:33:13+03:00
Общество

В Москве пройдёт благотворительная игра «Что? Где? Когда?» в поддержку людей, столкнувшихся с инсультом

Все вопросы для игры подготовит и проведет ее Маским Поташев
Дарья Бойко
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Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим ПоташевМагистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим ПоташевФото: материалы пресс-служб
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25 сентября в Москве пройдет благотворительный турнир игры «Что? Где? Когда?» в поддержку фонда по борьбе с инсультом ОРБИ. Мероприятие проведет магистр игры, четырёхкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташев.

Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ - первый профильный фонд, занимающийся проблемой инсульта в России. Фонд помогает людям, столкнувшимся с заболеванием, а также их близким и родным, поддерживает медицинские учреждения, проводит курсы повышения квалификации медицинского персонала. Кроме этого, фонд привлекает внимание общества к проблеме инсульта, рассказывает о симптомах заболевания и важности своевременной квалифицированной помощи в случае их появления.

Задача игроков, как и в телевизионной игре, - совместными усилиями с командой найти решение на задание. На каждый вопрос будет выделено время, в течение которого надо дать ответ. Все вопросы для игры подготовит Маским Поташев. Для правильного ответа вам не требуется специальных знаний. Победить поможет логика, работа в команде и иногда интуиция.

Для участия в соревнованиях приглашаются сложившиеся команды в составе 6-8 человек. Если у вас нет своей команды, но вы желаете испытать силу интеллекта, найти близких по духу людей и помочь команде прийти к победе, то это не беда. На игру также приглашаются все желающие.

Все вопросы будут заданы одним из самых известных знатоков, поэтому у вас будет уникальная возможность испытать себя при ответе на его вопросы. Самых упорных и креативных участников ждут приз и награды

Стоимость участия для каждого игрока составляет 2000 рублей. Билеты можно приобрести по ссылке.

Все собранные средства пойдут на помощь людям, которые нуждаются в восстановлении и дополнительном уходе после инсульта.

КСТАТИ

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А ведь эти простейшие сигналы способны спасти человеческие жизни. Исправить ситуацию старается московский фонд по борьбе с инсультом ОРБИ (подробности)

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