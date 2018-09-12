В Москве пройдёт благотворительная игра «Что? Где? Когда?» в поддержку людей, столкнувшихся с инсультом
25 сентября в Москве пройдет благотворительный турнир игры «Что? Где? Когда?» в поддержку фонда по борьбе с инсультом ОРБИ. Мероприятие проведет магистр игры, четырёхкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташев.
Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ - первый профильный фонд, занимающийся проблемой инсульта в России. Фонд помогает людям, столкнувшимся с заболеванием, а также их близким и родным, поддерживает медицинские учреждения, проводит курсы повышения квалификации медицинского персонала. Кроме этого, фонд привлекает внимание общества к проблеме инсульта, рассказывает о симптомах заболевания и важности своевременной квалифицированной помощи в случае их появления.
Задача игроков, как и в телевизионной игре, - совместными усилиями с командой найти решение на задание. На каждый вопрос будет выделено время, в течение которого надо дать ответ. Все вопросы для игры подготовит Маским Поташев. Для правильного ответа вам не требуется специальных знаний. Победить поможет логика, работа в команде и иногда интуиция.
Для участия в соревнованиях приглашаются сложившиеся команды в составе 6-8 человек. Если у вас нет своей команды, но вы желаете испытать силу интеллекта, найти близких по духу людей и помочь команде прийти к победе, то это не беда. На игру также приглашаются все желающие.
Все вопросы будут заданы одним из самых известных знатоков, поэтому у вас будет уникальная возможность испытать себя при ответе на его вопросы. Самых упорных и креативных участников ждут приз и награды
Стоимость участия для каждого игрока составляет 2000 рублей. Билеты можно приобрести по ссылке.
Все собранные средства пойдут на помощь людям, которые нуждаются в восстановлении и дополнительном уходе после инсульта.
КСТАТИ
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