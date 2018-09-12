Незамужних женщин в России в два раза меньше, чем мужчин

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-12T13:58:38+03:00

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Каждый шестой мужчина в России (16%) называет себя холостым. А вот среди женщин число незамужних в два с лишним раза меньше - всего лишь 7%. Таковы результаты свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Парадоксально, но при этом и женатых мужчин больше, чем замужних женщин - 54% против 47%. Объясняется это просто: на вопрос о своем семейном статусе дамы чаще дают разнообразные ответы. Каждая пятая называет себя вдовой (мужчин-вдовцов втрое меньше - 19% против 6%) или разведенной - 13% (у мужчин лишь 7%). Сожительство в гражданском браке признают 11% мужчин и 9% женщин. А вот число тех, кто затруднился определить свое семейное положение одинаковое - по 2%.

- Холостых мужчин в России всегда было больше, чем женщин, - прокомментировал «КП» результаты этого опроса профессор кафедры социологии семьи МГУ Александр Синельников. - Отчасти это связано с тем, что мужчины в среднем на 2-3 года позже вступают в брак. Но есть и психологический феномен: состоящие в гражданском браке женщины чаще склонны называть себя замужними, тогда как мужчины - холостыми. По-прежнему в нашем обществе официальный брак выглядит привлекательнее для женщин, чем для мужчин.

Где найти вторую половину?

ВЦИОМ выяснил, где россияне познакомились со своими супругами

- В компании общих друзей - 30%

- На работе - 20%

- На учебе - 13%

- На улице - 11%

- На концерте - 6%

- В интернете - 5%

- В транспорте/магазине - 4%

- В ресторане - 3%

- Знакомы с детства - 2%

- На тренингах - менее 1%

- В спортзале - менее 1%

- Другое - 4%

- Затруднились ответить 2%