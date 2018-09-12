2018-09-12T14:17:58+03:00
Звезды

Елене Санаевой не дали звания, Ирина Алферова заболела, а Сергея Астахова взяли на работу

Московский театр «Школа современной пьесы» открыл тридцатый юбилейный сезон
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Худрук тетра "Школа Современной пьесы" Иосиф Райхльгауз выступает перед труппой. На переднем плане - Татьяна Васильева и Елена Санаева. Крайняя справа Татьяна Циренина с ребенком на рукаХудрук тетра "Школа Современной пьесы" Иосиф Райхльгауз выступает перед труппой. На переднем плане - Татьяна Васильева и Елена Санаева. Крайняя справа Татьяна Циренина с ребенком на рукаФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Сбор труппы при полном аншлаге, в присутствии журналистов и руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, прошел в историческом здании на Трубной площади, которое театр покинул пять лет назад после пожара. С тех пор «Школа» скитается по разным площадкам. Но появилась надежда, что до Нового года театр вернется в родные стены, которые, честно сказать, не узнать. Строители многое изменили и некоторые помещения отстроили заново. Главная сцена, к счастью, на месте (именно там вспыхнул пожар), но все еще в строительных лесах. В интерьерах реставраторы восстанавливают фрески. Там, где рисунок утрачен безвозвратно, используют технику гризайль. И хотя впереди работы – воз и маленькая тележка, худрук «Школы», режиссер Иосиф Райхельгауз с непоколебимой уверенностью говорит, что скоро начнется творческая адаптация театра: монтаж оборудования, на сцену дадут свет и звук.

Народная артистка России Татьяна Васильева, руководитель департамента культуры Александр Кибовский и Наталья Дрожникова - Начальник Управления театров и концертных организаций Департамента культуры Москвы Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Народная артистка России Татьяна Васильева, руководитель департамента культуры Александр Кибовский и Наталья Дрожникова - Начальник Управления театров и концертных организаций Департамента культуры МосквыФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Первой премьерой станет иммерсивная постановка «Подноготная Дома на ТРУБЕ» - она расскажет историю легендарного особняка, бывшего ресторана «Эрмитаж». Не только зданию, но и самому театру есть что вспомнить: шумные премьеры и выдающиеся артисты, аншлаги и неудачи, от которых никто не застрахован. На протяжении 30 лет театр предлагает зрителю только современную русскоязычную драматургию и ставит те пьесы, которых ранее никто не ставил. Многие авторы пишут специально для него.

Актер Сергей Астахов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Актер Сергей АстаховФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Все пространство театра превратится в сцену. Первое действие «Подноготной Дома на ТРУБЕ» пройдет в 10-12 локациях. 2-й акт – в Большом зале. В спектакле занята вся труппа. Кстати, после ремонта будет три сцены – основная, малая (так называемый зимний сад) и белый зал. Кроме «Подноготной…» в этом сезоне запланированы еще три премьеры: «ГАЗБУ» по пьесе Людмилы Петрушевской в постановке Константина Богомолова (в главной роли Татьяна Васильева), «Тот самый день» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Олега Долина, «Фаина. Эшелон» в постановке Иосифа Райхельгауза.

Актер и режиссер Александр Галибин Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Актер и режиссер Александр ГалибинФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Весной 2019 года на заднем дворе театра откроется «Летняя сцена» на 500, а то и на 1000 зрителей. А в Германии появится свой филиал: с этого сезона «Школа современной пьесы» будет играть спектакли на сцене Русского Дома в Берлине. Будут и совместные постановки с участием российских и немецких артистов. Как обещает Райхельгауз, каждый вечер в театре на Трубной будут давать два спектакля.

Но пока это красивые планы. На сегодняшний день «Школа» по-прежнему играет в ДК "Кросна" на Пресненском валу.

На сборе труппы Иосиф Райхельгауз рассказал, что московское правительство много наград и всякого род «плюшек» раздало в этом году театру «Et Cetera» под руководством Александра Калягина и «Табакерке», которым сейчас руководит Владимир Машков. А вот про «Школу современной пьесы» почему-то забыли.

Райхельгауз проводит экскурсию по театру. Главная сцена, где и был пожар Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Райхельгауз проводит экскурсию по театру. Главная сцена, где и был пожарФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- В течение пяти лет мы просим звание народной артистки для Елены Санаевой. Но почему-то его не дают, - посетовал Райхельгауз, делясь новостями. – Ира Алферова серьезно заболела (у актрисы воспаление легких – Ред.). У Олега Долина и нашей актрисы Тани Цирениной родилась четвертая дочка (в чем убедились присутствующие: Татьяна пришла с младенцем на руках – Ред.). И еще мы взяли в наш театр актера Сергея Астахова. Сережа, у которого хорошая память, при каждом случае вспоминает, как когда-то, много лет назад, я не захотел брать его в театр. Я этого, конечно, не помню. Но ради исторической справедливости предложил Астахову поработать у нас. И он согласился.

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