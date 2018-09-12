2018-09-12T14:56:39+03:00
Телевизор

Старая любовь не ржавеет: Поклонники гадают, что происходит между Бузовой и ее бывшем парнем

Тимофей Майоров неожиданно для всех прилетел к Ольге на шоу «Замуж за Бузову» [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Бузова разместила фото с букетом, подписав его «Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Спасибо, Тимуш»Бузова разместила фото с букетом, подписав его «Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Спасибо, Тимуш»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сейчас на канале ТНТ в самом разгаре шоу «Замуж за Бузову», где Ольга пытается найти свою любовь и обрести простое человеческое счастье. В каждой серии кто-то из претендентов на ее руку и сердце уходит восвояси. Но на сцене появляются и новые игроки. Как нам стало известно, в следующей серии Ольга встретится со своим бывшим парнем, Тимофеем Майоровым. С ним Бузова провстречалась долгие три года, расставание переживала очень болезненно. Многие поклонники «Дома-2» могут помнить, как в одном из новогодних выпусков Ольга, сидя на Лобном месте, буквально рыдала и заламывала руки, призывая бывшего возлюбленного вернуться. Ради него даже была готова покинуть пост ведущей телестройки. Но тщетно. Ольга, погоревала и забыла. А затем в ее жизни появился футболист Дмитрий Тарасов, за которого она в итоге и вышла замуж. А дальше мы все знаем.

И вот, Тимофей снова объявился. Мужчина прилетел в Тоскану, где как раз проходили съемки «Замуж за Бузову». Как нам удалось узнать, Майоров станет одним из участников шоу, но будет ли он биться с остальными за руку и сердце бывшей или же станет помогать ей выбрать правильную кандидатуру, станет известно уже в это воскресенье, в 20:00 - в новом выпуске шоу «Замуж за Бузову».

Хотя внимательные поклонники знали, что какое-то время назад парочка возобновила общение. В декабре прошлого года Тимофей повесил в свой Инстаграм томное фото с Ольгой.

timofeimaitimofeimai
Моя навсегда;)
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А с неделю назад Бузова разместила фото с букетом, подписав его «Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Спасибо, Тимуш», отметив бывшего парня.

Поклонники тут же начали пытаться «свести» парочку - мол, подходите друг другу и внешне, и явно чувства остались. Тимофей, кстати, действительно мог бы составить Бузовой достойную пару - ему 38 лет, он занимается бизнесом по продаже домов по всему миру, симпатичный и, главное, не женат.

На шоу «Замуж за Бузову» прилетел бывший парень Ольги.Тимофей Майоров, за которого ведущая «Дома-2» собиралась выйти замуж, снова претендует на ее руку и сердце или же решил нанести дружеский визит?

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«Ольга плачет по команде»: закулисье телепроекта «Замуж за Бузову»

Телезрители посмотрели уже две серии телепроекта «Замуж за Бузову». Основная аудитория программы - поклонницы Ольги Бузовой, а они искренне желают своему кумиру найти хорошего мужа. Поэтому девчонки и днем, и ночью обсуждают «Замуж за Бузову» в социальных сетях. Главная тема - женихи. Вердикт: парни как на подбор - все красивые, среди них есть даже парочка умных, сюжет интересный, смотрится на одном дыхании. Миллионная аудитория Бузовой верит: их кумир выбирает на реалити-шоу мужа - ведь Оля не может врать (подробности)

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Кто победит в проекте «Замуж за Бузову»: выбираем Ольге хорошего жениха

Победителя телепроекта «Замуж за Бузову» на ТНТ телезрители узнают через два месяца. А пока мы предлагаем подсказать Ольге Бузовой, кто же может стать для нее достойным мужем. Голосуйте за мужчину, который на ваш дальновидный взгляд станет надежной опорой для Ольги (подробности)

МНЕНИЕ

Шоу "Замуж за Бузову": Ольга и грезы любви

Сергей ЕФИМОВ

Ольга Бузова - звезда эпохи, и это не то что бы ирония. Можно сколько угодно морщиться, слыша ее имя, но человек превратил себя в торговый знак - а что сделал ты, как говорится. Петь не умеет? Действительно, не Уитни Хьюстон. Но ведь людям нравится, как она шепчет - билеты покупают, стонут на концертах. Может, это новый жанр такой? Шепотодекламация (подробности)

zabuzovyzabuzovy
Замуж за Бузову
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