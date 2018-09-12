2018-09-12T18:24:26+03:00
Общество

Начался прием заявок на конкурс социальной рекламы «Импульс»

Его цель - привлечь внимание к проблемам общества
Ольга БОРСКАЯ
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В 2018 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях Фото: Россия сегодня / Владимир ТрефиловВ 2018 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях Фото: Россия сегодня / Владимир Трефилов
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Авторов лучшей социальной рекламы наградят на конкурсе «Импульс». О начале приема работ объявила медиагруппа «Россия сегодня», которая уже пятый год подряд проводит этот конкурс.

Цель конкурса - привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам. Свои заявки могут присылать органы государственной власти и местного самоуправления России и стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации. Организаторы ждут рекламные работы на социальные темы, которые были опубликованы с 1 октября 2017 года по 13 октября 2018 года.

Заявки принимают до 14 октября на сайте конкурса.

- В этом году конкурс «Импульс» празднует первый юбилей, ему исполняется пять лет. «Импульс» уверенно чувствует себя в пространстве отечественной социальной рекламы. С ее помощью мы понимаем, что делает нашу жизнь более комфортной, безопасной и осмысленной. Социальная реклама транслирует ценности, которые объединяют общество и делают его добрее, - говорит идейный вдохновитель и бессменный председатель жюри конкурса, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

В 2018 году в конкурсе будет восемь основных номинаций: видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация. Кроме того, организаторы подготовили семь специальных номинаций: «Гран-при», «Трендсеттер года», «Признание Интернет», «Наш характер», «Будь здоров!», «Дети – наше все», «Безопасная езда».

Победителей выберет жюри, в состав которого вошли эксперты из рекламной индустрии, медиа, деятели искусства, представители федеральных органов власти. Свое мнение выскажут и пользователи - в ноябре на сайте премии будет идти голосование за лучше работы. Наградят победителей на торжественной церемонии в Москве, которая пройдет в конце декабря.

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