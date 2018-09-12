«Стреляться могут только равные»: В Госдуме предложили вернуть Дуэльный кодекс

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-12T16:52:11+03:00

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Если вы хотите не просто набить обидчику морду, а сделать это по правилам и красиво, как в царские времена - тогда эта идея для вас. После того, как глава Росгвардии Виктор Золотов публично вызвал блогера Алексея Навального «на ринг, татами или куда угодно», пообещав превратить его в «сочную отбивную», в Госдуме решили помочь тем, кто находится в схожей ситуации и испытывает подобные желания отомстить за клевету и оскорбления.

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение проект Дуэльного кодекса РФ, осовременив документ царской России. В пояснительной записке он напоминает, что клевета - уголовное преступление, а оскорбление - административное правонарушение, вину и ответственность за которые устанавливает суд.

- Тем не менее, в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения, - говорится в записке.

В проекте кодекса прописано, что дуэль может происходить только между равными, а если государственного или муниципального служащего вызовет сразиться простой гражданин, то первый должен этот вызов отклонить и предоставить дело суду. Если оба дуэлянта - простые граждане, то поединок возможен, но является «аномалией, не отвечая своему назначению».

- Вчерашнее событие видела и обсуждала вся страна. До этого во время предвыборной кампании глава одного из районов точно так же вызвал на дуэль одного из кандидатов. Поскольку у нас дуэли запрещены, все это ничем не регламентируется, я решил внести на рассмотрение Госдумы Дуэльный кодекс, который был в Российской империи и регламентировал правила поведения, - рассказал в эфире Радио «КП» автор законопроекта Сергей Иванов. - Сделал я это не для всех граждан, а именно для государственных и муниципальных служащих. Именно они, если чем-то недовольны, считают себя оскорбленными, могут прочитать этот кодекс - там все подробно расписано.

- А если с чиновником захочет сразиться простой человек, шансов сделать все по правилам не оставите?

- Дуэль может проходить только между равными. Чиновник, государственный служащий не может вызвать на дуэль муниципального служащего, если посчитает себя оскорбленным. Если какие-то проблемы возникают между государственным или муниципальным служащим и гражданином, то он не имеет права вызывать его на дуэль и должен направлять все это дело разбирать в судебном порядке. Если все же он захочет вызвать на дуэль гражданина или принять от него вызов, то он должен получить разрешение от своего непосредственного начальника, который будет решать, достоин ли противник оказываемой ему чести.

- А секундантов тоже вернем?

- Секундантов они выбирают сами. Правила поведения секундантов тоже расписаны. Я переработал документ на современный манер. Но для простых граждан я такое предлагать не могу.

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