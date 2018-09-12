Налево пойдешь - в «агенты ГРУ» попадешь. Направо - в «кота Скрипаля»

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-12T16:46:35+03:00

Россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов" на улицах Солсбери, кадр предоставленный журналистам британской полицией. Фото: REUTERS

Наш колумнист объясняет, почему предполагаемые "отравители Скрипалей" должны дать интервью именно "Комсомолке"

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- Путин велел идти в СМИ. Куда пойдем?

- В газеты - отредактируют все.

- На Первый канал - никто не поверит, что это мы. Скажут, выдумала кремлевская пропаганда все.

- Может, на «Эхо»? Выйдет с заголовком «Раскаявшиеся агенты ГРУ рассказали все о своих злодеяниях».

- В «Таймс»? Тот же заголовок, только злодеяния будут «леденящие кровь».

- Может, к Дудю? Он похабень всякую будет спрашивать, и сколько зарабатываем. И красавчик ли Путин спросит, а на это как ни ответь - опять кремлевская пропаганда выйдет.

- А если в «Дом-2» к Бузовой? Споем с ней, трио «Новичок».

- На Рен-ТВ? Между передачами про инопланетян и рептилоидами самое то про Скрипалей.

- Анонимный канал в телеграме создать «Кот Скрипаля»? Уже есть такой.

- Надо идти в «Диалоги о рыбалке». Будем рассказывать о ловле сома на квок, а в конце упомянем, что ездили в Лондон весной за блеснами ручной работы - на хариуса и линя! Но не купили, потому что очень дорого.

- А, может, в «Комсомольскую правду» пойти?

- Слишком скучная для них история, не возьмут!

- Возьмут! Смотри, они вон даже объявление напечатали: дорогие Петров и Баширов, приходите. Ждут, понимаешь.

- А чего тогда спорим? Пошли...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668427" frameborder="0"></iframe> Путин рассказал о "спецагентах ГРУ" Петрове и Боширове.

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«Комсомольская правда» со своей стороны с радостью предоставит площадку (радио, газета, интернет-сайт) для интервью Петрова и Боширова и приглашает их в любое удобное время в гости по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 6-этаж, Москва, 125993. Ст. м. «Динамо», «Дмитровская».

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