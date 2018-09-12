2018-09-12T18:11:59+03:00
Политика

Россия отбила воздушную атаку

Корреспондент «КП» побывал на крупнейших за последние 40 лет военных учениях «Восток-2018»
Владимир ДЕМЧЕНКО
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В масштабных учениях "Восток-2018" участвует почти 300 тысяч военнослужащихВ масштабных учениях "Восток-2018" участвует почти 300 тысяч военнослужащихФото: Министерство обороны РФ
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Пять часов по раскисшей проселочной дороге от Читы, и мы на полигоне Телемба в Бурятии. Это центр боевого применения Воздушно-космических сил, именно здесь проходит один из этапов масштабных маневров «Восток-2018». Эти учения охватывают центральную и восточную часть страны. В них участвует почти 300 тысяч военнослужащих. На полигоне Телемба вот-вот должно состояться воздушное сражение: ракеты-мишени должны атаковать позиции 76-й дивизии ПВО.

- Наша дивизия дислоцируется в Самаре, Энгельсе и в некоторых населенных пунктах Самарской области, - рассказал «КП» командир дивизии полковник Сергей Тихонов. – В рамках учений мы перебросили на этот полигон три полка. Это С-300, С-400, Бук, Тор и Панцирь-С. Теперь постараемся отразить атаку.

С погодой нам не повезло: густые облака низко нависали над невысокими деревьями. Поэтому не было видно старта мишеней. Как объяснил мне заместитель командира Центра Степан Гуменюк, летающие мишени – это ракеты, моделирующие все имеющиеся и перспективные средства воздушного нападения вероятного противника. По скорости, высоте, невидимости для радаров мишени могут моделировать и крылатую ракету, и бомбардировщик.

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и министр обороны РФ Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и министр обороны РФ Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018".Фото: Министерство обороны РФ

По легенде учений позиции, прикрываемые 76-й дивизией, атакуют более 30 средств воздушного нападения. Но вот вдалеке от земли с ревом отделяется светящаяся точка. Вот еще одна. Ракеты одна за одной уходят в облака на перехват. Еще несколько секунд, и в небе раздается серия взрывов. Как выяснилось позже, все атакующие воздушные цели были уничтожены. Иностранных журналистов сей факт привел в немалое возбуждение, и они принялись немедленно записывать стендапы на фоне наших радиолокаторов.

- Вы были свидетелями тактического эпизода учений, - сказал, подводя итоги, начальник управления боевой подготовки Воздушно-космических сил полковник Александр Агафонов. – Средства защиты от воздушной атаки, собранные здесь, способны поражать цели как на любой дальности и высоте.

Как выяснилось, поразить все цели – еще не самое главное для расчетов 76-й дивизии ПВО. Важно обнаружить мишень как можно раньше и уничтожить ее на возможно большей высоте. Поэтому точные итоги этого этапа будут подведены позже.

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