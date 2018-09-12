2018-09-12T19:06:06+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

ВИЧ - проблема не одного региона, а всей страны

Челябинская область стала 17 регионом на пути мобильных пунктов тестирования акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
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Акция Минздрава России: "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Челябинская область.

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Челябинская область, крупнейшая на Южном Урале, - это удивительный сплав сельскохозяйственной индустрии и тяжелой металлургии, машиностроения. И люди здесь такие же - спокойные, уверенные, сильные. И к мобильным пунктам тестирования, которые едут по всей стране в рамках акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», выстраивались очереди рабочих, желающих узнать свой статус.

- Считаю, что мое здоровье и здоровье моих подчиненных - важнейшая часть работы и жизни, - говорит директор по качеству АО «Конор» Данила Пыхов. - Считаю, что очень важно сдавать тест на ВИЧ каждый год.

Подробности - в видеосюжете.

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