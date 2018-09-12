ВИЧ - проблема не одного региона, а всей страны
Акция Минздрава России: "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Челябинская область.
Челябинская область, крупнейшая на Южном Урале, - это удивительный сплав сельскохозяйственной индустрии и тяжелой металлургии, машиностроения. И люди здесь такие же - спокойные, уверенные, сильные. И к мобильным пунктам тестирования, которые едут по всей стране в рамках акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», выстраивались очереди рабочих, желающих узнать свой статус.
- Считаю, что мое здоровье и здоровье моих подчиненных - важнейшая часть работы и жизни, - говорит директор по качеству АО «Конор» Данила Пыхов. - Считаю, что очень важно сдавать тест на ВИЧ каждый год.
Подробности - в видеосюжете.