Виктория Скрипаль о подозреваемых в покушении на своего дядю: «Они такие же обычные люди, как мы с вами»

СЕГОДНЯ 19:13 2018-09-12T19:24:54+03:00

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После заявления президента Владимира Путина о том, что подозреваемые британцами в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов (по мнению следователей из Великобритании, «киллеры российской военной разведки». - Ред.) вскоре прервут молчание и выступят перед публикой, эти двое стали, пожалуй, одними из самых разыскиваемых людей в России.

"КП" дозвонилась до племянницы экс-агента Виктории Скрипаль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668427" frameborder="0"></iframe> Путин рассказал о "спецагентах ГРУ" Петрове и Боширове.

- Я не знакома лично ни с Александром, ни с Русланом. Но через знакомых я знаю, что это за люди. Однако не собираюсь пытаться связываться с ними, не планирую их искать. Понимаете, это такие же обычные люди, как мы с вами. Они совершенно нормальные ребята. Я пока сама не понимаю, почему именно они «попали под раздачу», - сообщила родственница бывшего шпиона.

«Комсомольская правда» со своей стороны готова предоставить Петрову и Боширову любую удобную им площадку для беседы (газета, интернет-сайт, радио).

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

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КСТАТИ

В «деле Скрипалей» появились русские «чистильщики»

Не успели британские власти назвать имена предполагаемых отравителей бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — российских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова (имена, разумеется, вымышленные, а настоящие власти пока не раскрывают), как в СМИ просочилась новая информация. На ликвидацию Скрипаля якобы была направлена целая группа «чистильщиков», состоящая из шести человек. Имена четверых агентов пока скрывают. Они так же, как и Петров с Бошировым, прибыли в Британиюпримерно 2 марта (Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом 4 марта — ред.) только в разные аэропорты Лондона. «Чистильщикам» не требовались британские визы в отличие от двоих отравителей, притворившихся обычными бизнесменами. Они использовали имена и фамилии реальных заключенных, находящихся на данный момент в тюрьмах Евросоюза. (подробности)