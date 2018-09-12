Орнелла Мути выехала на сцену Кремлевского дворца на рысаке

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-12T20:29:43+03:00

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Это был такой фьюжн, где и балет, и драма, и оперное пение. Даже был «цирк с конями». На сцену вывели собак, породы русская псовая, потом – верховую лошадь, и в конце выпустили белого голубя. Но главным в этой истории был, конечно, балет. Его представляли звезда мирового класса Иван Васильев, ведущая солистка Большого театра Мария Виноградова, балетная прима Мария Аллаш, артисты Большого и Михайловского театра.

На сцене артист балета Иван Васильев.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

За драматическую составляющую отвечала итальянская актриса Орнелла Мути (российский зритель полюбил ее за участие в фильмах с Адриано Челентано). В спектакле Орнелла исполняла роль русской императрицы Анны Иоановны, племянницы Петра 1. В Ледяном доме она устроила по вздорной своей прихоти свадьбу шутов и чуть не заморозила их до смерти.

Первоначально на роль Анны Иоановны пробовалась актриса Мария Голубкина. По замыслу режиссеров-балетмейстеров Екатерины Мироновой и Александра Сомова в одной из сцен императрица обязательно должна выезжать на лошади, а у Марии второй взрослый разряд по верховой езде. Потом Голубкину заменили на звезду с мировым именем - Орнеллу Мути. Видимо, и та тоже уверенно чувствует себя в седле.

В первом акте итальянская актриса выехала на сцену Кремлевского дворца на лихом рысаке. И после этого сразу заговорила по-русски. Надо бы, говорит Мути, развивать артиллерию и фортификацию (как рассказала нам ее стилист, Орнелла разучивала эти мудреные слова даже во время укладки волос). Разобравшись с фортификацией, призвала мореплавателя Беринга и направила его на Дальний Восток, разыщи-ка мне, голубчик, путь в Японию. Моему соседу по партеру известному журналисту Сергею Доренко показалось, что Орнелла разговаривала вздорным голосом базарной бабы. И звала она не Беринга, а кричала: «вот только что здесь была чекушка! Подайте-ка мне чекушку». Но это ему, конечно, показалось.

Орнелла Мути на сцене Государственного Кремлевского дворца.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Вообще Орнелла молодец. Чтобы в свои 63 года выскочить на сцену на лошади, потом пуститься в пляс со звездами балета (она научилась у них на репетициях в Большом театре), надо иметь не только безбашенную смелость, но и сноровку, и хорошую пластику. У себя в Италии она серьезно занимается йогой.

Роль оперной дивы в спектакле исполнила Анна Нечаева. Ее поднимали над сценой наверх, и оттуда она пела, несколько раз не попадая в микрофон. Что было небезупречно. А вот что по-настоящему было хорошо – так это балетная пара Ивана Васильева и Марии Виноградовой (они и в жизни пара). Ивану – он играл влюбленного шута - в этот вечер особенно удавались жете и антраша. Еще хороши были Мария Аллаш, исполнительница партии Феи замерзшего сада, попугай и Жар-птица (тоже артисты балета).