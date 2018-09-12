Любимый мужчина не хочет ребенка

СЕГОДНЯ 21:11 2018-09-12T21:37:24+03:00

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Вот такая написала нам барышня. С одной стороны, рассудительная и взрослая: мамой хочет стать. А с другой – совершенно дитя.

«В принципе, всё для себя уже решила, но хочу посоветоваться с народом. Влюбилась очень сильно, первый раз в жизни. Но ему 46, шестеро детей от четырёх жён. Сейчас в разводе. А мне 29 и очень хочу стать матерью. Если забеременею в ближайшие два месяца, успею родить до тридцати. Многие мне говорят: зачем такая спешка? Сейчас модно рожать в сорок. Но я врач по образованию и знаю: наш организм живет не по моде, а по биологическим часам. После тридцати риск родить больного ребёнка вырастает в разы. А мой любимый ни в какую не хочет больше детей - понятно. Во-первых, алименты и неофициальные выплаты, во-вторых, морально устал. Трудно делить себя между шестью детьми, а тут ещё седьмой... Мы вместе уже год, я «официальная девушка», но на все мои попытки стать чем-то бОльшим, реагирует резким негативом, хотя живем вместе, в его квартире. Говорит, я не получу на ребёнка ни гроша. Если забеременею, придётся «освободить помещение». Но меня не это пугает. Самое страшное - я навсегда лишусь любимого человека, о котором мечтала всю жизнь. И такого, как он, скорее всего, не встречу никогда. Смогу ли я вытянуть эту ношу? Не стану ли срываться на ребёнке из-за загубленной личной жизни? Смогу ли пахать за двоих, чтобы у ребёнка было все необходимое? В душе знаю: смогу. Но себя очень жалко... да и ребёнка. У его законных детей - всё, а мне - ни мужа, ни отца... Какая-то безысходность.

Лариса».

Лариса, откуда у вас такой пафос, будто вы доктор в советской поликлинике восьмидесятых? Ваши старшие коллеги намного гибче рассуждают. У них, наверно, практики побольше. Они-то знают: жизнь не вписывается в учебники – даже по медицине. Когда будущая мама «за тридцать» приходит сегодня в поликлинику на учёт, ее уже не обзывают «старородящей». Наоборот, её настраивают: «Всё будет хорошо». Можете считать это «модой», но это работает. Сотни мам «за» рождают детишек без проблем.

Я тут недавно беседовала с врачом-репродуктологом – у нее стаж двадцать пять лет. «Да, - говорит, - нынче дамы позже думают о детях, потому что стали тщательнее мужей выбирать. Все хотят, чтобы у ребеночка был хороший папа...» и добавляет: «До сорока лет большинство женщин рожают здоровых малышей, нужно только у врача наблюдаться потщательнее».

У меня такое возникло чувство, Лариса, что вы не дитя хотите на свет произвести, а чем-то «потрясти» вашего мужчину. Он маринует вас в «официальных девушках», а в «метрессы» и матери семейства не принимает. В отместку вам хочется поразить его благородством, величием духа, пёс знает, чем ещё. Забеременеть и гордо удалиться, оставив наедине с муками совести. Это напоминает детское «назло маме уши отморожу».

Но зачем? Цена вашей гордости – судьба человека (ребенок – это человек, напомню). Слишком высокая, как мне кажется.

Пока вы рассуждаете о любви в понятиях «всегда-никогда», в душе кипят страсти, вы не готовы стать мамой. Дайте себе время повзрослеть, поостыть. Мир полон добрых мужчин, достойных любви и не обремененных шестерыми детьми. Я понимаю, пока вы к такой правде не готовы.

Но когда вы ее осознаете – добро пожаловать в клуб семейных женщин.

Вам, дорогие читатели, наверняка тоже захочется что-то ещё добавить к моим соображениям. Рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории здесь и по адресу dariaz@kp.ru.

Если опубликую ваш рассказ, изменю имя, возраст, место действия, как всегда.