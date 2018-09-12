Англичанин Джон Терри отказался от перехода в "Спартак"

12 Сент. 23:11 2018-09-12T23:13:51+03:00

Легендарный футболист, известный по игре за "Челси", объявил об этом в своих соцсетях

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В среду, 12 сентября, официально завершилась эпопея, связанная с переходом в московский "Спартак" 37-летнего английского защитника Джона Терри. Игроком, который два десятка лет играл за лондонский "Челси", москвичи заинтересовались после того, как травму получил центральный защитника Самуэль Жиго и срочно потребовался еще футболист.

Выбор пал на Терри, у которого завершился уже контракт с "Астон Виллой" и он был свободным агентом. Переговоры с британским игроком проходили вплоть до среды, 12 сентября. Необходимо было успеть уложиться в срок - 14 число был последним днем, когда можно было дозаявить свободного игрока без контракта вне рамок трансферного окна.

И вот Терри самолично дал ответ в своих соцсетях, написав в Инстаграме пост:

- После тщательных размышлений я решил отклонить предложение о контракте с московским "Спартаком". Я хотел бы поблагодарить "Спартак" и пожелать клубу и болельщикам успехов в текущем сезоне. Это амбициозный клуб, на меня произвел впечатление профессионализм сотрудников. Но, обсудив всё с семьей, мы решили, что в настоящее время этот переход не будет правильным шагом для нас.

Джон Терри играл в составе "Челси" с 1998 по 2017 годы. За это время стал пятикратным чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок и дважды Суперкубок страны. В 2012 году он выиграл с "Челси" Лигу чемпионов, а в 2013 году - Лигу Европы.

В прошлом сезоне Терри выступал за "Астон Виллу". Этот клуб играет во второй по силе лиге английского первенства. Терри отыграл за них в прошлом сезоне 36 игр, забив 1 гол.

После шести стартовых туров нового сезона "Спартак" с 14 очками - второй в чемпионате России. Лидирует же питерский "Зенит", набравший 16 очков. "Ростов" - третий, у него 13 баллов.