2018-09-13T13:05:24+03:00
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В Госдуме требуют запретить продавать сладости, чипсы и гамбургеры детям до 14 лет

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- Дневник "Восточного экономического форума". Прямое включение нашего корреспондента Евгения Белякова.

- Рассказ о жизни в «замкадье» породил в сети волну шуток о богатых москвичах.

- Apple показала новые устройства. И назвала их цену. А сколько вам не жалко отдать за новый телефон? И вообще, как часто вы их меняете?

- Какие кинопремьеры этой недели нельзя пропустить: "Хищник", "Временные трудности", "Бельканто" и др.

- В Госдуме требуют запретить продавать сладости, чипсы и гамбургеры детям до 14 лет. По мнению депутатов, продавцы шоколадок и мороженого травят российских малышей.

- Роспотребнадзор зафиксировал первую волну ОРВИ в России.

- Холостяков в России вдвое больше, чем незамужних женщин (16 и 7 процентов соответственно), сообщили ТАСС во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом женатых мужчин в стране почему-то тоже больше, чем находящихся в браке женщин (54 и 47 процентов). Заодно социологи выяснили, с чем у россиян ассоциируется семья.

- Коридоры власти.

- Как «Комсомолка» искала питерский след Боширова и Петрова.

- Обзор прессы.

- Стоимость тура стала наиболее важным критерием у туристов при выборе направления для отдыха. А в спросе на зимний отдых лидирует Таиланд.

- Новости спорта.

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