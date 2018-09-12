Врачами раскрыт секрет отличной физической формы Криштиану Роналду

12 Сент. 23:30 2018-09-12T23:32:03+03:00

Об этом поведали специалисты, которые работали с ним в "Реале" и "Манчестер Юнайтед"

Изменить размер текста: A A

В нынешнем сезоне один из лучших футболистов последнего десятилетия португалец Криштиану Роналду играет в туринском "Ювентусе". Туда он перебрался из мадридского "Реала", за который выступал с 2009 по 2018 годы. А до того португалец был игроком английского "Манчестер Юнайтед". Врачи двух команд, которые работали вместе с Роналду, рассказали, в чем же секрет великолепной физической формы игрока.

- Три основные причины успеха Роналду — это правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых, - признался Хуан Карлос Эрнандес, который как врач работал с Роналду мадридском "Реале".

В составе "Реала" Роналду выиграл четыре раза Лигу Чемпионов, забил 450 голов за 438 матчей.

- Разница между Криштиану Роналду и всеми остальными футболистами — в его преданности делу. Есть игроки, которые усердствуют недели или месяцы, но Роналду — он никогда не останавливается, - заявил в интервью La Gazzetta dello Sport Мик Клегг, который работал с Роналду в англйиском клубе "Манчестер Юнайтед". За эту команду португалец рубился в молодости с 2003 по 2009 годы.

В этом сезоне 33-летний Роналду пока что же ищет себя в новой команде. В трех стартовых турах чемпионата Италии у Криштиану - 3 матча и только 1 голевая передача, пока что голов в исполнении португальца болельщики не видели.