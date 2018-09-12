Восемь наград Пятого канала!

12 Сент. 01:00 2018-09-13T01:16:57+03:00

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Настоящие профессионалы своего дела - художники, дизайнеры, маркетологи и pr-менеджеры собрались уже в шестой раз. В этом году экспертное жюри присудило Пятому каналу 16 номинаций!

В течение года экспертное жюри, в которое вошли ведущие отечественные и зарубежные специалисты, отбирали претендентов на победу. От Пятого в шорт-лист попало рекордное для канала количество номинаций. Экспертам понравилось оформление и маркетинговое продвижение шоу «Алые паруса», программ «День ангела» и «Уличный гипноз», сериала «Свои» и цикла программ «Мое родное», «Новогодние приключения Медведя на Пятом». Вслед за зрителями, жюри впечатлилось акциями «Петербургский алфавит» и «Легендарное телевидение - 80 лет», когда на крейсере «Аврора» к 100-летию революции появилась огромная «пятерка» - проекция логотипа Пятого канала. Всего от телекомпании было выбрано 16 номинантов. Восемь из них успешно дошли до финиша!

Первое место канал занял сразу в двух номинациях: "Лучший вирусный ролик" с проектом "Самогонщики" и "Лучший дизайн в промо" с проектом "Петербургский алфавит". Второе место разделили сразу четыре номинации: "Лучшая операторская работа" с проектом "День ангела", " Лучший Ивент" с проектом "Алые паруса", "Лучший проморолик телевизионной программы life-style, спортивной программы, детской программы" с проектом "Уличный гипноз"

Марина Белова, Маргарита Лебедева, Кирилл Тепляков. Фото предоставлены пресс-службой "Пятого канала".

И «Лучший дизайн при использовании современных технологий (Графика реального времени, VR, AR) с проектом "Аврора". На третьем месте - "Лучший копирайт" с проектом "Петербургский алфавит" и "Лучшая комплексная промокампания" с проектом «Свои».

Сегодня Пятый – один из лидеров информационного вещания и признанный поставщик качественных сериалов. Программы канала информируют, развлекают и помогают миллионам телезрителей. Согласно подсчетам рейтинговых агентств, Пятый занимает уверенные позиции в топ-5 российских телеканалов по базовой аудитории «4+» и стабильно удерживает четвертое место в общенациональном рейтинге по аудитории «Все 18+». По подсчетам аналитиков, больше всего Пятый любят женщины (третий в сегменте «Женщины 25-59»). В общем, зрители от 25 до 59 лет смотрят канал 83 минуты в сутки.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала: "Медиабренд сегодня – это своего рода Маркетинговый Оскар в России И получить награду - очень престижно. Я признательна жюри конкурса за высокую оценку нашей работы – целых 16 проектов в шорт-листе. Работы, которые вы отобрали, которые вам понравились – очень разноплановые. Они отражают безусловно не всю палитру нашей маркетинговой политики, но, тем не менее, важные её направления. Промо-ролики с участием очаровательного Медведя подчеркивают, что Пятый родной. Промо сериалов демонстрируют, что именно Пятый является законодателем детективной моды. Но в нашей работе есть и другие важные направления. Например, социальный ролик «День ангела» и получившее международное признание шоу «Алые паруса» и многие другие... Пятый активно развивается. Нам есть что показать и нашим зрителям, и коллегам по цеху. Сегодняшние победы – это заслуги всей нашей команды Пятого в составе холдинга Национальная Медиа Группа. Отдельное спасибо хочу сказать нашему руководителю – генеральному директору Пятого канала Юрию Юрьевичу Шалимову. Благодаря его знаниям, колоссальному опыту, профессиональному чутью и смелости в принятии решений Пятый заметно укрепил свои позиции».