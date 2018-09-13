Первый проигрыш Хабиба: Рамзан Кадыров выступил в поддержку Тимати

СЕГОДНЯ 00:22 2018-09-13T00:27:31+03:00

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Конфликт между артистами лейбла Тимати Blackstar и дагестанскими активистами, возможно, близок к своему завершению. К делу подключился Рамзан Кадыров, а это чаще всего означает, что кому-то точно придётся извиняться. Но это будет не Тимати - именно он и выложил в своем Инстаграме видео, где президент Чечни успокаивает разбушевавшуюся молодежь. Для начала Рамзан Ахматович говорит «Тимати это для тебя!» и делает несколько боксерских ударов в воздух. Затем призывает всех к миру: «Короче звони 24 на 7! Наши кавказцы не понимают что это не цифры, а значит 24 часа 7 дней в неделю. Братья мои, дагестанцы, не обижайте друг друга. Хабиб с Тимати поймут друг друга. Хабиб, он нервничает, вес сгоняет можно его понять. А вы то чем занимаетесь? Селфи делаете и говорите «Тимати туда-сюда». Мы будем у себя наводить порядок. А лучше бы к нам приезжали гости, радовались. Мы должны развивать Кавказ и туризм. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы».

Подписчики Тимура Юнусова тут же оживились. Многие написали, что давно ждали этот ролик. Другие упрекнули рэпера в том, что он побежал жаловаться. На что им заметили, что всегда на Кавказе все конфликты решали старшие, поэтому не удивительно, что Кадыров откликнулся на просьбу Тимати.

timatiofficial Кто не понял, тот поймёт @za_kadyrov_95 )))

Напомним, что боец Хабиб Нурмогамедов незадолго до своего боя с Конаном Макгрегором уничижительно выразился в адрес артиста лейбла Тимати, Егора Крида. Его поддержали некоторые агрессивно настроенные дагестанцы, которые выступили против концерта российского артиста в Махачкале. Из-за угроз выступление Крида было отменено.

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