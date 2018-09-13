Почему новый указ Трампа о вмешательстве в выборы – подстилка на случай проигрыша

СЕГОДНЯ 07:04 2018-09-13T07:16:47+03:00

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В аспекте американо-российских отношений у президента США, похоже, есть только две крайности: выдавать на-гора хлесткие фразы по поводу того, что он намерен поладить с Россией и подписывать указы, определяющие все новые и новые санкции против нашей страны.

Не стало исключением и начало осени: еще неделю назад несколько раз подряд американский президент заявлял, что его недавняя рабочая встреча с Путиным была одной из лучших в его жизни, но вот вчера глава Белого дома подписал новый документ, который разрешает вводить санкции против тех, кто будет уличен во вмешательстве в американские выборы.

Формально в тексте указа, который был опубликован спустя несколько часов после того, как основные его тезисы озвучил советник президента США Джон Болтон, Россия не называется. Указ – документ превентивный, хоть и вступающий в силу немедленно, но не вводящий санкции против кого бы то ни было прямо сейчас.

Собственно санкции могут вводиться как против конкретных граждан, так и против компаний или правительств. Набор инструментов стандартный – запрет на получение инвестиций из Америки, ограничение доступа к финансовым институтам США, заморозка активов в американских банках. При этом и Госдепу, и минфину США будет предоставлена возможность самим определять характер и силу санкций без какого-либо дополнительного разрешения.

И мало кто сомневается, что именно России предстоит испытать на себе разного рода новые ограничительные меры, поскольку так ничем и не подтвержденная позиция Вашингтона в отношении предполагаемого вмешательства нашей страны в американские выборы не изменилась – «Россия вмешивалась и намерена вмешиваться и далее».

Несмотря на изобилие механизмов введения санкций, определенных новым указом Трампа, – «после проведения выборов в течение 45 дней подготовить отчет о признаках иностранного вмешательства… направить отчет в минюст США, который в 45-дневный срок определит необходимость введения санкций…» - все сводится к мнению разведывательных органов. И легко предположить, что сигналом к введению новых санкций в отношении России будет безликое определение – «ЦРУ располагает неопровержимыми доказательствами вмешательств российских хакеров на выборы в США; доказательства и источники их получения секретны; санкции в отношении России, согласно президентскому указу, необходимо ввести автоматически».

Журналисты The Wall Street Journal считают, что никаких метаний Трампа в отношении России нет и в помине, и новый президентский указ - это лишь «… очередная попытка администрации Трампа рассеять высказанные американскими спецслужбами опасения по поводу того, что Россия стремится вмешаться в выборы 2018 года после того, как сделала то же самое два года назад». Но большинство экспертов понимает, что подписанный Трампом документ – своеобразный индикатор степени опасений проигрыша каждой из двух главных политических сил Америки. В ноябре этого года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и расстановка сил, которая случится по их итогам, крайне важна и для республиканцев, и для демократов. Каждой из этих партий будет легко оправдать свой проигрыш заморским влиянием на выборные процессы. А так как год нахождения Трампа в Белом доме кардинально не изменил баланса симпатий избирателей в его пользу, то предсказать результаты этих выборов сейчас не берется никто. Соломенная подстилка в виде указа одинаково выгодна сегодня и «слоникам», и «осликам». [Изображения слона и осла являются неофициальными символами Республиканской и Демократической партий США – прим. ред.].