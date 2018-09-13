В Нью-Йорке стало опасно снимать жилье на Airbnb

СЕГОДНЯ 07:09 2018-09-13T07:26:01+03:00

Объявления о незаконной сдаче жилья в аренду размещались в том числе и на популярном сайте Airbnb Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Нью-йоркская мэрия подала первый в истории иск против группы граждан, незаконно сдававших жилье в краткосрочную аренду туристам. Все трое обвиняемых, судя по именам и фамилиям, являются выходцами из бывшего СССР.

На протяжении трех лет они сдавали, как минимум, 15 разных квартир в семи зданиях, расположенных в Манхэттене, Бруклине и Квинсе, получив за это до 1 млн. долларов. Объявления размещались в т.ч. и на популярном сайте поиска жилья Airbnb.

В иске Александра Павленок, Екатерина Плотникова и Степан Соловьев называются незаконными операторами гостиничного фонда, вводивших в заблуждение постояльцев о законности краткосрочной аренды жилья в Нью-Йорке.

«Нелегальные отели представляют угрозу для нашего жилищного фонда и наших кварталов. Мы будем использовать любые инструменты, необходимые для закрытия таких отелей и сохранения безопасности в Нью-Йорке», - заявил мэр Билл ди Блазио.

Мэрия также настояла на отмене десятков предварительных заказов на краткосрочную аренду квартир, находившихся в управлении обвиняемых. Она привела адреса зданий, в которых находятся эти апартаменты:

- 12 John Street, New York

- 40 Water Street, New York

- 151 Stanton Street, New York

- 153 Stanton Street, New York

- 159 Bleecker Street, New York

- 238 Gates Avenue, Brooklyn

- 17-12 Menahan Street, Queens

C 2010 года в Нью-Йорке нельзя сдавать в аренду целую квартиру меньше чем на 30 дней. Жителям мегаполиса разрешается сдавать лишь одну или несколько комнат на срок до 30 дней только при условии, что они будут сами проживать в это время в квартире. Многие нью-йоркцы считают, что закон лишает их возможности распоряжаться собственным жильем и потакает интересам крупных гостиничных сетей, получающих сверхприбыли.