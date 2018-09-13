2018-09-13T07:26:01+03:00
В мире

В Нью-Йорке стало опасно снимать жилье на Airbnb

Городские власти судят за это владельцев квартир
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Объявления о незаконной сдаче жилья в аренду размещались в том числе и на популярном сайте AirbnbОбъявления о незаконной сдаче жилья в аренду размещались в том числе и на популярном сайте AirbnbФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Нью-йоркская мэрия подала первый в истории иск против группы граждан, незаконно сдававших жилье в краткосрочную аренду туристам. Все трое обвиняемых, судя по именам и фамилиям, являются выходцами из бывшего СССР.

На протяжении трех лет они сдавали, как минимум, 15 разных квартир в семи зданиях, расположенных в Манхэттене, Бруклине и Квинсе, получив за это до 1 млн. долларов. Объявления размещались в т.ч. и на популярном сайте поиска жилья Airbnb.

В иске Александра Павленок, Екатерина Плотникова и Степан Соловьев называются незаконными операторами гостиничного фонда, вводивших в заблуждение постояльцев о законности краткосрочной аренды жилья в Нью-Йорке.

«Нелегальные отели представляют угрозу для нашего жилищного фонда и наших кварталов. Мы будем использовать любые инструменты, необходимые для закрытия таких отелей и сохранения безопасности в Нью-Йорке», - заявил мэр Билл ди Блазио.

Мэрия также настояла на отмене десятков предварительных заказов на краткосрочную аренду квартир, находившихся в управлении обвиняемых. Она привела адреса зданий, в которых находятся эти апартаменты:

- 12 John Street, New York

- 40 Water Street, New York

- 151 Stanton Street, New York

- 153 Stanton Street, New York

- 159 Bleecker Street, New York

- 238 Gates Avenue, Brooklyn

- 17-12 Menahan Street, Queens

C 2010 года в Нью-Йорке нельзя сдавать в аренду целую квартиру меньше чем на 30 дней. Жителям мегаполиса разрешается сдавать лишь одну или несколько комнат на срок до 30 дней только при условии, что они будут сами проживать в это время в квартире. Многие нью-йоркцы считают, что закон лишает их возможности распоряжаться собственным жильем и потакает интересам крупных гостиничных сетей, получающих сверхприбыли.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Полковник ГРУ - о новых подробностях «дела Скрипалей в британской прессе: «Чистильщики» ходят за «братками», а не офицерами ГРУ
Информация журналистов Daily Mirror о том, что «русских разведчиков» Петрова и Боширова в Лондоне сопровождали еще четверо, вызывает уже не удивление, а смех и слезы
Новости 24
Добавки в некурительном табаке могут запретить
Польский посол об увольнении из МИД выпускников МГИМО: это не новость, а обычная практика
Путин: российская армия может противостоять серьезным угрозам
Абэ заявил о важности понимания жителей Японии и России по вопросу мирного договора
В Париже ждут Путина в ноябре
На северо-востоке Москвы произошла массовая драка, задержаны шесть человек
Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области
Акции Apple упали в цене после презентации новых моделей iPhone и Apple Watch
Погода в Москве на 13 сентября 2018 года: ожидается до 20 градусов тепла
В Италии бизнесмена посадили в тюрьму за фальшивые отзывы в интернете
Путин прибыл на учения «Восток-2018» в Забайкальском крае
Американцам запретят есть кошек и собак
Пентагон призвал поддержать «героическую деятельность» «Белых касок» в Сирии
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2018-2019 году на прежнем уровне
Минобороны РФ предупредило о подготовке «Белыми касками» реальной атаки хлором
Трамп разъяснил значимость подписанного указа о санкциях за вмешательство в выборы
Истребители США вылетели навстречу и сопровождали российские Ту-95 у Аляски
Участник акций Pussy Riot Верзилов попал в больницу
Президент «Анжи» высказался о конфликте Нурмаговедова с Тимати
Песков: Москва и Токио продолжат работать над мирным договором
Рыбаки забили около двухсот белобоких дельфинов на Фарерских островах
Reuters: Турция перебрасывает в сирийский Идлиб дополнительные силы
МИД Кубы опроверг причастность России к «акустическим атакам» на посольство США