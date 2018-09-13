Дочь миллиардера наняла слуг для «комфортной» студенческой жизни

СЕГОДНЯ 10:22 2018-09-13T10:25:16+03:00

Она планирует взять на работу 12 человек, которые будут выполнять всю работу по дому

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Уж что только не видели журналисты The Sun за долгие годы своей работы, но «размах величия» 20-летней студентки приятно шокировал даже их. Еще бы! Дочь индийского миллиардера на днях поступила в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии и отказалась жить в общежитии. Не хочешь- не надо! – пожал плечами отец и купил девушке недалеко от университета особняк. Самый настоящий, с садом и большим въездным двором. А поскольку такие хоромы требуют уборки и постоянного ухода, первое, что сделала студентка после того, как въехала в новое жилище, начала искать слуг.

На специализированных сайтах она разместила 12 вакансий на должности шеф-повара, горничной, шофера и других представителей сферы обслуживания.

Будущие сотрудники, в частности, будут следить за временем пробуждения студентки, составлять удобный график, закупать продукты и даже подбирать девушке гардероб. Но надо отметить, что на зарплате слуг девушка и ее папа не планируют экономить. Она составит около 30 тысяч фунтов стерлингов в год (2,7 миллиона рублей).