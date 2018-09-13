СК России: экс-главу МЧС на допрос не вызывали

СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-13T12:09:37+03:00

Владимир Пучков не проходит по уголовным делам "ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого"

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"Информация в СМИ о вызове на допрос в Следственный комитет России бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности. Он не фигурирует в уголовных делах, которые ведет ведомство", - сообщила "Комсомольской правде" официальный представитель СК Светлана Петренко.

Представитель СК подчеркнула, что Владимир Пучков не проходит по уголовным делам "ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого".

В среду ряд СМИ распространили информацию, что Владимир Пучков был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое было возбуждено по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Издания связали это дело с пожаром, который произошел в торговом центре "Зимняя вишня". Напомним, Владимир Пучков возглавлял МЧС России с мая 2012 года до мая 2018 года. Его на этой должности сменил бывший замдиректора ФСБ России Евгений Зиничев.

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