2018-09-13T12:49:48+03:00
Общество

Триатлонисты в Сочи помогут детям с синдромом Дауна

Здесь пройдут благотворительные соревнования IRONSTAR
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Дети и сами смогут попробовать свои силы в триатлоне и пробежать забег STARKIDS в поддержку малышей с синдромом Дауна под девизом «Дети помогают детям»Дети и сами смогут попробовать свои силы в триатлоне и пробежать забег STARKIDS в поддержку малышей с синдромом Дауна под девизом «Дети помогают детям»Фото: материалы пресс-служб
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21 сентября в Сочи соберутся лучшие триатлонисты страны - здесь пройдет этап соревнований IRONSTAR. Целью их будут не только спортивные победы, но и добро. Соревнования пройдут в пользу благотворительного фонда «Синдром любви», который помогает детям с синдромом Дауна.

Сотрудники и волонтеры фонда будут приветствовать триатлонистов на площадке, приглашать их стать «атлетами во благо», раздавать детям яркие шары и собирать средства.

Дети и сами смогут попробовать свои силы в триатлоне и пробежать забег STARKIDS в поддержку малышей с синдромом Дауна под девизом «Дети помогают детям».

Это уже не первые в этом году благотворительные соревнования по триатлону: состязания IRONSTAR в пользу фонда «Синдром любви» уже проходили в Сочи, Казани и Завидово.

Все собранные средства с детских регистраций идут на поддержку групп по плаванию для людей с синдромом Дауна в шести регионах страны Фото: материалы пресс-служб

Все собранные средства с детских регистраций идут на поддержку групп по плаванию для людей с синдромом Дауна в шести регионах страныФото: материалы пресс-служб

И каждый раз спортсменов призывали вносить регистрационные взносы для участия их детей в забегах STARKIDS. Все собранные средства с детских регистраций идут на поддержку групп по плаванию для людей с синдромом Дауна в шести регионах страны. На данный момент удалось собрать 994 532 рублей. Но чтобы еще больше ребят смогли тренироваться, необходимо собрать еще 500 000 рублей. На эти деньги десятки детей и подростков с синдромом Дауна из Белгорода, Иркутска, Благовещенска, Калининграда и Брянска смогут посещать занятия по плаванию.

Спортивные забеги «во благо» уже поддержали множество единомышленников. Среди них - Радион Газманов, Эвелина Бледанс и ее сын Сема, Тутта Ларсен и многие другие.

ВАЖНО

Поддержать благотворительный фонд «Синдром любви» и детей с синдромом Дауна можно не только во время спортивных соревнований. Но и просто оформив пожертвование на сайте фонда.

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