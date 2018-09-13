Жертва Харви Вайнштейна опубликовала видео его домогательств

СЕГОДНЯ 13:03 2018-09-13T13:07:31+03:00

Бизнесвумен рассказала, что инцидент произошел в 2011 году, когда ей исполнилось 28 лет Фото: скриншот видео

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Кажется, что все женщины, которые вдруг в один момент решили рассказать о безчинствах и грязных домогательствах кинопродюсера Харви Ванштейна после того, как он потерял все, успокоились, а сам скандал стал забываться на фоне других голливудских новостей. Однако, оказалось, что этот долгоиграющий сериал просто поставили на паузу. А на днях появилась новая серия и новая жертва. На этот раз предприниматель Мелисса Томпсон опубликовала видеодоказательство недостойного поведения голливудского продюсера.

Бизнесвумен рассказала, что инцидент произошел в 2011 году, когда ей исполнилось 28 лет. Томпсон попросила Вайнштейна о переговорах для продвижения видеоролика ее организации, и продюсер согласился подняться к нему в номер.

Встречу в нью-йоркском офисе Мелисса сняла на камеру своего ноутбука. На кадрах записи можно увидеть, как Вайнштейн заходит в помещение без ассистентов, а после традиционного рукопожатия неожиданно прижимает к себе женщину и гладит ее по спине.

«Позволено ли мне флиртовать с вами?» – с порога задал вопрос Вайнштейн, на что собеседница ответила, что это допустимо, но «совсем чуть-чуть».

Мелисса уверяет, что все время во время разговора Вайнштейн залезал под столом ей под платье и гладил по бедру.

Также Томпсон заявила, что в тот же вечер Харви пригласил ее в свой номер в гостинице Tribeca Grand Hotel и изнасиловал. Как пояснила женщина, она находилась в растерянности, так как очень хотела все же заключить выгодную сделку с мэтром киноиндустрии, пишет Sky News.

Сам Вайнштейн уже заявил, что оскорбленная женщина все придумала и никакого насилия не было.

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Почти все женщины из списка - из тех самых пресловутых «девяти». Почти все увернулись, оттолкнули, выбежали из номера. Некоторые оскорбленные дамы (как Анджелина Джоли или Лена Хиди - всегда верил в них) ведут себя безупречно и логично: получили непристойное предложение, отказали и никогда больше с Вайнштейном не работали. Некоторые, как Гвинет Пэлтроу, ведут себя удивительно: получила предложение, отказала - а потом радостно снялась у Вайнштейна во «Влюбленном Шекспире». В розовом платье, не помня себя от счастья, рыдала на сцене, получая «Оскар», потом еще снялась в «Доказательстве», а сейчас вдохновенно рассказывает о кровавой душевной ране. Которая раньше, значит, как-то не болела. Принцип «Падает - подтолкни» в действии, разве нет? (подробности)