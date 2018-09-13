Абрамович строит для Дарьи Жуковой самый большой дом в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-13T13:55:58+03:00

Теперь все гадают: может быть, Дарья Жукова и Роман Абрамович решили воссоединиться? Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Роман Абрамович строит для бывшей жены Дарьи Жуковой самый большой дом в Нью-Йорке: пара, расставшаяся год назад, похоже, сохранила прекрасные отношения. Абрамович и Жукова периодически выходят вместе в свет, регулярно порождая слухи о том, что они в общем-то и не расставались, а развод им нужен только для видимости и спасения капиталов. В прошлом году экс-губернатор Чукотки затеял реконструкцию купленной им в Нью-Йорке недвижимости. И вот теперь выяснилось, что новый дом он оборудует для Жуковой: как сообщает нью-йоркское издание Page Six, по документам именно Дарья является его владелицей. Более того, по словам источников издания, на прошлой неделе Роман Аркадьевич и Жукова вместе отвели в школу своего старшего сына Аарона — в сентябре у мальчишки начались занятия.

О нью-йоркской недвижимости Романа Абрамовича американские газеты судачат давно: еще два года назад олигарх купил три исторических дома в самом престижном месте Манхэттена - на 75-й Восточной улице. Три особняка XIX века в Верхнем Ист-Сайде, стилизованные под архитектуру эпохи королевы Анны, обошлись олигарху во впечатляющую сумму — почти 80 миллионов долларов. Экс-губернатор Чукотки долго «бодался» с местными властями, тормозившими реконструкцию исторической недвижимости. Только в прошлом году Абрамович, наконец, получил разрешение властей Нью-Йорка на проект масштабной переделки исторических зданий. Олигарх намеревается объединить купленные им дома в один мега-дворец площадью 1672 квадратных метра и переделать фасады зданий, чтобы они выглядели одинаково, в едином стиле. Дизайнером амбициозного проекта стал известный нью-йоркский архитектор Стивен Ванг.

- Это будет, без сомнений, самый большой дом в Нью-Йорке, - цитирует Стивена Ванга издание Architectural Digest.

Таунхаусы на 75-й Восточной улице Манхеттена, которые Абрамович собирается перестроить и объединить в один мега-дворец. Фото: Google map.

Предполагается, что в новом особняке Дарьи Жуковой будет закрытый бассейн, теплица и зимний сад. И, конечно, специальные залы для коллекции произведений современного искусства, которую собирает Жукова. Ремонтные работы уже начались, ими руководит известное швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron.

- Проект предполагает восстановление существующих фасадов и удаления элементов здания заднего двора, которые должны быть заменены садом и новым стеклянным фасадом, который объединит три дома, - сообщается на сайте компании по поводу проекта особняка Абрамовича.

Теперь все гадают: может быть, Дарья Жукова и Роман Абрамович решили воссоединиться? Реконструкция такого дома потянет на внушительную сумму, и скорее все это выглядит как обустройство нового семейного гнездышка, чем как дружеский жест по отношению к «бывшей».

Дарья Жукова после развода ведет активную светскую жизнь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что олигарх расстался со своей второй женой Дарьей Жуковой, стало известно в августе 2017 года. После расставания с Жуковой олигарху приписывали романы сразу с несколькими звездными красавицами, начиная с балерины Дианы Вишневой и заканчивая актрисой Юлией Пересильд. В любовники Жуковой же записали греческого миллиардера Савроса Ниархоса. Пара действительно часто появлялась вместе, однако в последнее время их видят рядом все реже.

После расставания с олигархом Дарья променяла туманный Альбион на Америку и поселилась в Нью-Йорке. Бывшая спутница жизни Абрамовича сумела подружиться со всем голливудским бомондом. Среди ее близких подруг - актрисы Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон и супермодель Карли Клосс.