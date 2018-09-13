2018-09-13T13:56:54+03:00
Политика

Купленное по военной ипотеке жилье предложили не делить при разводе

Если эта инициатива Федеральной службы охраны пройдет в Госдуме, то при расставании с военнослужащими их жены и дети могут остаться «на бобах»
Виктор БАРАНЕЦ
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Кредит дается военному в виде фиксированной суммы без учета его семейных обстоятельств, и члены его семьи не являются исполнителями обязательств по договоруКредит дается военному в виде фиксированной суммы без учета его семейных обстоятельств, и члены его семьи не являются исполнителями обязательств по договоруФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Если это предложение Федеральной службы охраны (ФСО) пройдет в Госдуме, то при разводе с военными их жены и дети могут остаться «на бобах».

И о чем же речь? А о том, что ФСО предлагает сделать жилье, приобретаемое военнослужащими по военной ипотеке, неотчуждаемым при разводе. Аргумент? «Раздел метров между супругами снижает объем госгарантий для военных».

И как же? А так, что кредит на приобретение жилья по ипотеке - единоразовый, а его зачастую не хватает для военных, которые решили разделить купленную квартиру после развода. А это по нынешним законам считается совместно нажитым имуществом. К тому же кредит дается военному в виде фиксированной суммы без учета его семейных обстоятельств, и члены его семьи не являются исполнителями обязательств по договору. Получается так: и за себя плати, и за супругу, которая помахала тебе ручкой...

Обосновав таким образом «личный характер» собственности на кредит, ФСО предлагает считать, что и имущество, приобретенное на его средства в период брака, не является общей собственностью. Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский и Семейный кодексы, в законы о статусе военнослужащего и о военной ипотеке.

Проблема, конечно, есть. И ее надо решать. Но идею ФСО раскритиковал Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Впрочем, по мнению участников совета, у законопроекта есть все шансы быть рассмотренным Госдумой. Рассмотренным - да. А будет ли он принят в виде поправки к закону - это еще вопрос.

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