Российские гимнастки выиграли чемпионат мира в командном турнире

СЕГОДНЯ 14:27 2018-09-13T14:32:02+03:00

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Близняшки Дина и Арина Аверины вместе с Александрой Солдатовой стали победителями чемпионата мира по художественной в командном турнире. И это уже третье золото сборной России на проходящем в Софии турнире. Накануне Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и мячом, после чего на сайте Президента РФ появилась поздравительная телеграмма. Кроме того, Солдатова завоевала серебро с мячом, а Арина Аверина – бронзу с обручем.

Но не все у наших девочек прошло так гладко. Арине Авериной в ее любимых упражнениях с лентой (она победила в этой дисциплине на ЧМ-2017) дважды пришлось прерывать программу и менять снаряд. Сначала на ленте завязался узел, а на второй сломался карабин. В итоге Арина пролетела и мимо соревнований в индивидуальном многоборье, где честь чемпионской семьи Авериных будет отстаивать только Дина.

Чемпионат мира в Софии завершится 16 сентября.