Евгений Петросян вместе с судебными приставами явился в квартиру, где живет Степаненко

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-13T15:45:26+03:00

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Еще несколько месяцев назад казалось, что юморист Евгений Петросян и Елена Степаненко идеальная семья. Тридцать лет вместе и по-прежнему счастливы! По крайней мере, ощущение гармоничной пары они производили впечатление на сцене. А в жизни же оказалось, что супруги, скорее, коллеги и уже 15 лет живут по разным домам. Более того, у Петросяна якобы есть другая любимая женщина и ребенок от нее. Сегодня супруги, которые решили развестись, начали опись совместно нажитого имущества, для чего юморист вместе с судебными приставами явился в квартиру в центре Москвы, в которой проживает Елена Степаненко.

Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Жорин.

«Впервые после начала судебного разбирательства Евгению Петросяну в сопровождении судебных приставов удалось попасть в собственную квартиру для проведения описи имущества, подлежащего разделу», — отметил представитель интересов артиста.

Как уже писал сайт kp.ru, светская львица Элина Мазур, которая уже поучаствовала в скандальной истории развода Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, заявила, что к ней обратилась девушка, которая якобы родила ребенка от Евгения Вагановича.

Адвокат Сергей ЖоринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В свою очередь, адвокат юмориста заявил, что ему удалось поговорить на эту тему с самим Петросяном, который назвал все слухи «смешными и необоснованными». Ни для кого не секрет, что артисту приписывали роман с 29-летней Татьяной Брухуновой из Тулы. Девушка приехала в Москву и устроилась работать личной помощницей к артисту.

Напомним, Петросян и Степаненко поженились в 1988 году. А 3 августа артистка подала иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей —Степаненко, по словам ее адвоката, согласна на менее 50% имущества. Сатирик с требованиями супруги не согласился и подал встречный иск с просьбой расторгнуть брак.

10 сентября в интервью телеканалу РЕН ТВ Петросян рассказал, что до описи не может оценить данную квартиру, так как строил ее много лет. Однако, позже выяснилось, что в старинном доме в центре Москвы супруги владеют несколькими квартирами. Первая — на 138 кв. м стоимостью 47 млн рублей. Вторая чуть поменьше — 92 кв. м ценой 31 млн рублей. Третья — 64 кв. м за 28 млн рублей.