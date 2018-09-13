Фаворит шоу «Замуж за Бузову» признался в пьяных изменах

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-13T16:48:05+03:00

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Мужественный, брутальный, обаятельный – Евгений Песенников явно умеет производить впечатление на женщин, что в свою очередь отметила и Ольга Бузова после разговора с участником проекта «Замуж за Бузову». Однако, как и другие герои шоу, и у Песеннникова наберется немало скелетов в шкафе. Так, недавно выяснилось, что Евгений был два раза женат, у него подрастают две дочери, и оба брака распадались из-за того, что владелец рекламного агентства любит веселую жизнь. То есть погулять и выпить.

В предыдущем выпуске коллеги по шоу решили жестко пошутить над Евгением. Во время Stand-Up конкурса многие подчеркнули, что Песенников любит выпить. «Ходят слухи, что на кастинге в проект он поставил продюсерам условие. Он хотел, чтобы в номере всегда была бутылочка холодного пивка, а также черный парень по соседству», — отметил Евгений Назаров, 31-летний миллионер.

Кроме того, «СтарХит» узнал, что оба брака Евгения распались из-за его измен супругам в состоянии алкогольного опьянения. «Да, совершал ошибки, – говорил Песенников. – Но я не подонок. Просто в жизни случаются моменты, когда людям лучше расстаться».

Новость про пьяные измены, видимо, неприятно поразила поклонников шоу и они написали много нелестных комментариев на странице Евгения. В итоге, Песенников решил ответить сразу и всем у себя в Stories.

«Друзья, всем еще раз привет. После выхода последней серии на меня навесили ярлык алкоголика. Хочу сказать следующее: пусть хотя бы один, кто видел меня хоть раз пьяным, напишет тут комментарий. А вот тех, кто видел меня в спортзале, на ринге, на тренировке, — таких миллион. Это телевидение. Каждый пытается обесценить другого, чтобы приподнять свой статус. Мне просто это неприятно. Не верьте», — отметил Евгений.