Энрике Иглесиас — об отношениях с Курниковой и отцовстве: «После работы мне теперь хочется поскорее домой, к жене и детям»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-13T16:40:15+03:00

По словам Энрике, единственное, что его сейчас волнует — это Анна и дети. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Энрике Иглесиас не часто откровенничает о своей личной жизни. Да и его спутница жизни Анна Курникова не слишком разговорчива с журналистами. Но с появлением у звездной пары детей — близнецов Люси и Нико — певец и теннисистка стали гораздо чаще публиковать в Инстаграме милые семейные снимки. А артист теперь гораздо охотнее упоминает в интервью о том, что происходит в его семье. На днях Энрике в эфире испанского телешоу Un Nuevo Día рассказал о том, как он ощущает себя в роли главы семейства.

По словам артиста, единственное, что его сейчас волнует — это Анна и дети. Рождение близнецов действительно сильно изменило испанского соловья.

- Мне нравится моя новая жизнь, - признался Энрике. - Сейчас, когда я работаю на студии, и время подходит к восьми вечера, я спешу домой. Меня тянет скорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день. Больше меня в этот момент не волнует ничего.

Кто бы мог подумать, что Энрике окажется нежнейшим отцом: судя по роликам в Инстаграме, артист постоянно придумывает новые способы рассмешить своих малышей. Иглесиас подтверждает, что ему очень нравится проводить время с детьми.

- Теперь мне приходится постоянно искать новые способы для развлечения детей, потому что их улыбки превращают меня в самого счастливого человека на свете, - говорит Энрике. - Это заряжает меня позитивом, я целый день потом не перестаю улыбаться. Что может быть важнее этого?

annakournikova #россия #espa a #мирдружбажвачка

Энрике признается, что отцовство заставило его по-новому взглянуть на отношения со своими собственными родителями. Певец надеется, что с годами сможет стать лучшим другом для Люси и Нико:

- Конечно, теперь я лучше понимаю своих родителей... Но не думаю, что тут дело только в моих детях. Какая-то житейская мудрость приходит с годами, не зря родители часто говорят: «Ты поймешь это, когда будешь в моем возрасте», - говорит артист. - Я бы хотел стать прежде всего другом для своих детей, особенно когда они достигнут возраста в 12, 13, 14, 15 лет. Я хорошо помню себя и своих друзей в этом возрасте - родители обычно становятся не интересны. Очень надеюсь, что в нашей семье будет по-другому.

Об Анне Энрике говорит с исключительной нежностью и признается, что она — лучшая женщина, которую он встречал в своей жизни:

- Она веселая, независимая, не отступает перед трудностями. До встречи с ней я и подумать не мог, что способен на такие долгие отношения. Раньше у меня было много разных девушек, но все это было несерьезно, - уверен певец.

Иглесиас обожает проводить время с детьми. Фото: Инстаграм.

43-летний Энрике и 37-летняя Анна стали родителями близнецов в декабре прошлого года. Появление на свет их первенцев оказалось полной неожиданностью для поклонников звездной пары. Теннисистка хранила свою беременность в секрете, не давала интервью и не выходила в свет. Рожала Курникова в Майами, в престижном госпитале Cedar Sinai, где становились мамами многие другие знаменитости - от Мадонны до Бритни Спирс.

Хотя Люси и Нико – двойняшки, они родились совсем разными. И, похоже, в будущем разница между ними будет все заметнее.

- Люси похожа на Анну — блондинка с голубыми глазами, а Нико пошел в Энрике, такой же темненький, - рассказала испанской прессе сестра Энрике Тамара.