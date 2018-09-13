В Госдуме закроют комиссию по доходам депутатов, возглавляемую Поклонской

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-13T17:02:45+03:00

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В последние недели вокруг антикоррупционной комиссии депутата Натальи Поклонской гремел один скандал за другим. Сначала экс-прокурор Крыма сказала, что нашла нарушения у пяти депутатов и пообещала их проверить через Генпрокуратуру и ФСБ. Потом источник из «Единой России» сказал, что Поклонскую лишат ее думской должности. И вот депутаты объявили, что комиссию Поклонской собираются закрыть.

- Давайте на персоналии не будем переходить. Вышли с предложением, которое в понедельник на Совете Думы рассмотрят, создать новую комиссию, - рассказала «КП» глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова. - Она объединит комиссию по депутатской этике и комиссию по достоверности доходов. И этой комиссии планируется передать вопросы от комитета по контролю регламента. Вот такой блок полномочий. Что касается председателя: это квота «Единой России», то она и будет принимать решение, кто станет главой комиссии.

В Госдуме уверяют, что антикоррупционную комиссию свернули не из-за скандалов, которые гремели вокруг нее в прессе.

- Это решение никакого не имеет отношения к личности руководителя (Наталье Поклонской, - ред.), - сказала Савастьянова.

Источник в Госдуме сообщил, что Наталья Поклонская не сможет возглавить новую комиссию.

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