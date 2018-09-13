В Москве появились мошенники, которые выдают себя за инспекторов дорожного патруля и вымогают деньги

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-13T16:59:55+03:00

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В среду, 12 сентября, на улице Профсоюзной столкнулись две иномарки - «Ауди» и «Инфинити». Повреждения не очень серьезные, водители не пострадали. Однако чтобы получить страховку, ДТП нужно оформить. Пока рассматривали царапины, на место происшествия подкатила серая «Лада» с зеленой полоской на боку и надписью на капоте «Центр оформления ДТП». Из машины вышли двое ребят в штатском и предложили составить европротокол. За какую сумму денег, неизвестно. Но точно не бесплатно. Через несколько минут таинственная «Лада» исчезла. Да и машины, угодившие в аварию, тоже. А вот снимок Чипа и Дейла, приехавших на помощь, остался и попал в руки специалистов ЦОДД.

А им, оказывается, уже не первый день водители жалуются на то, что инспекторы дорожного патруля (служба ЦОДД) вымогают с них деньги. Подкатывают, например, к машине, которая стоит под знаком «стоянка запрещена», и начинают шантажировать владельца авто. Мол, если не заплатишь здесь и сейчас, получишь штраф в два раза больше. В ЦОДД от такой информации пришли в ужас, ибо их инспекторы работают бесплатно (в том смысле, что водители им на месте ничего не платят). К тому же на груди у патрульных работает камера и передаёт картинку в контору.

Потом водители начали присылать фотоснимки. И стало ясно, что на столичных промышляют мошенники. Скажем, на Профсоюзной на автомобиле с зеленой полоской было написано «Центр оформления ДТП». А такой службы в столице нет. По другому адресу приехал внедорожник с пометкой «Дорожная лаборатория ЦОДД». Но и такого ведомства в Дептрансе не припомнят.

«В Москве появилась банда аферистов, - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Твиттере. - Выдают себя за сотрудников дорожного патруля, вымогают деньги с водителей. Будьте бдительны. Встретив мошенников, немедленно сообщайте в полицию».

Сотрудники настоящей дорожной службы ЦОДД и их служебный автомобиль.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, на следующий день, в четверг, сотрудники ГИБДД задержали один автомобиль, водители которого под видом сотрудников ЦОДД предлагали помощь за деньги. Фальшивый логотип сняли с кузова, а аферистов доставили в МВД для проверки.

Напомним, дорожный патруль в Москве появился в мае прошлого года. Инспекторы колесят по столице на ярко-зелёных машинах и помогают водителям в различных ситуациях. Бесплатно. Оформляют европротокол (мелкие ДТП). Отгоняют на станцию техобслуживания сломавшийся автомобиль. Помогают блондинкам (и не только) поменять прохудившееся колесо. Были ситуации, когда инспекторы спасали животных. Например, на ТТК кот застрял в отбойнике и чуть было не погиб. Но его заметили сотрудники ЦОДД, остановились и освободили красавца. Тот оказался домашним и породистым.

- В настоящее время «Дорожный патруль» передвигается только на Hyundai Solaris, Volkswagen Amarok и Ford Transit, - напомнили «КП» в пресс-службе ЦОДД. - Все автомобили окрашены в ярко-зеленый цвет, на кузов нанесена фирменная символика ЦОДД и надпись «Дорожный патруль». Форма патрульных состоит из темно-синих брюк с зелеными лампасами, серой рубашки и фуражки с кокардой. В зависимости от сезона форма может дополняться синими пуловерами или куртками, однако на них всегда имеются нашивки ЦОДД. На груди у сотрудников также имеется камера, которая фиксирует все происходящее. Сами патрульные по прибытию обязательно фотографируют место происшествия на планшет фирменного зеленного цвета.

ВАЖНО

Если вы сомневаетесь, что перед вами экипаж дорожного патруля, попросите предъявить удостоверение сотрудников подведомственной организации Правительства Москвы. Настоящая «корочка» бордового цвета с гербом столицы, внутри - две синие печати и фото сотрудника.