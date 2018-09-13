«Ложь и провокация»: британский МИД отреагировал на интервью Петрова и Боширова

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-13T17:51:42+03:00

Мужчин обвиняют в покушении на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию [видео]

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- Правительству очевидно, что эти люди (Александр Петров и Руслан Боширов - Ред.) — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны, - сказали в министерстве иностранных дел Великобритании.

Так там отреагировали на интервью подозреваемых россиян главному редактору RT Маргарите Симоньян. Мужчины рассказали, что действительно приезжали в Солсбери. Но лишь как туристы. И ни к каким спецслужбам они отношения не имеют. Однако в Лондоне уверены, все это «запутывание вопроса и ложь со стороны России».

- Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город, — сказал Петров. - С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. И мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

РЕАКЦИЯ ЛОНДОНА БЫЛА ПРОГНОЗИРУЕМА

- Информация о передвижениях россиян есть. Есть видео с камер наблюдения в конце концов. Но это никого не волнует, - рассказал «КП» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. - При этом Британия может допросить подозреваемых. Для этого нужно отправить в Москву запрос. Но в таком случае англичанам надо будет предоставить какие-то доказательства. А их нет.

ИСТОРИЯ СО СКРИПАЛЯМИ ПОЗВОЛЯЕТ ГРАБИТЬ РОССИЯН

- Глубина репутационного падения британских властей и спецслужб бесконечна, - уверен политолог Алексей Мухин. - И этот «химический сериал» необходим Западу для того, чтобы держаться на плаву и продолжать войну против России. Однако Лондон пошел еще дальше. Под эту сурдинку в Англии началось массовое ограбление россиян. Беглых преступников не жалко. Но жалко денег, которые они вывезли из России.

Когда же в России с легкостью находят тех самых Петрова и Боширова, и они оказываются не шпионами, а обыкновенными туристами, Великобритания реагирует так, как и ожидается. Мол, все это ложь и русским верить нельзя. А почему нельзя? Где доказательства? На этот счет в Лондоне молчат.

БРИТАНЦЕВ ИНТЕРВЬЮ НЕ УБЕДИЛО

- Оно меня, честно говоря, не убедило, - говорит историк разведки Александр Васильев. - А у британцев в отличие от меня вообще нет готовности поверить в невиновность России. Особенно если речь идет о британских политиках и СМИ. Политикам нужна виновная Москва. Когда Тереза Мэй говорит, что русские плохие, она выглядит сильным лидером. Газетам тоже нужны громкие заголовки о ГРУшниках-отравителях. Иначе их просто не будут покупать.

АНГЛИЧАНЕ ГОТОВЫ СКОРЕЕ ПОВЕРИТЬ В МАФИЮ, ЧЕМ В ГРУ

- Многие тут не верят в то, что лично Владимир Путин отдавал приказ об отравлении Скрипалей, - продолжает Васильев. - России это не было нужно в преддверие Чемпионата мира по футболу. Однако британцы уверены, что в их стране орудуют какие-то русские. Они сами не знают какие. Что-то типа мафии - образ, сформированный местными и американскими фильмами. Самый лучший пример - новый сериал «Макмафия».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668706" frameborder="0"></iframe> Правда об «отравителях Скрипалей».«Мы - туристы, поехали в Солсбери смотреть знаменитый собор», - «подозреваемые» по делу Скрипалей Петров и Боширов рассказали, что делали в Великобритании.

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