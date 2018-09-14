Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, нашлись, дали интервью и попросили оставить их в покое
Главные темы:
- Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, нашлись, дали интервью и попросили оставить их в покое.
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- Как российские деревни сами облагают себя налогами. А вы готовы добровольно платить?
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- Можно ли собирать грибы у дороги?
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- Ищем песню для нового номера фигуристки Аделины Сотниковой!
Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, нашлись, дали интервью и попросили оставить их в покое