2018-09-14T14:13:46+03:00
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Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, нашлись, дали интервью и попросили оставить их в покое

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, нашлись, дали интервью и попросили оставить их в покое.

- Восточный экономический форум завершился. Подводим итоги с нашим экономическим обозревателем Евгением Беляковым, который находится во Владивостоке.

- Понапереехали тут... Две трети россиян готовы уехать в другой город ради работы.

- Уже в сентябре в российских школах начнут преподавать "Национальную техническую инициативу". Предмет будет рассказывать старшеклассникам о новых технологических тенденциях. По задумке инициаторов появления нового предмета, уроки помогут в подготовке будущих инженеров.

- Интернет обсуждает "секрет военных" - как заснуть за 2 минуты - пока ни у кого не получилось

- Отправиться в отпуск за границу дешевле в октябре и ноябре. Названы самые экономные месяцы для авиаперелетов.

- П - Пунктуальность. "Аэрофлот" возглавил мировой топ авиакомпаний по пунктуальности.

- «Тренинги устроены таким образом, что никто ничему не учит»: откровения организатора бизнес-семинаров. Что происходит за кулисами бизнес-тренингов и почему люди скупают на них билеты?

- Как российские деревни сами облагают себя налогами. А вы готовы добровольно платить?

- В США вручили Шнобелевские премии.

- Коридоры власти.

- Россияне стали чаще судиться из-за троллинга в интернете.

- Можно ли собирать грибы у дороги?

- Обзоро прессы.

- «Левада-центр»: доверие россиян к теленовостям снизилось на треть за девять лет.

- Ищем песню для нового номера фигуристки Аделины Сотниковой!

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, нашлись, дали интервью и попросили оставить их в покое

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