Виктория Боня о романе с женатым мужчиной: «Год носила ему передачки в тюрьму»

СЕГОДНЯ 19:24 2018-09-13T19:53:00+03:00

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Сейчас Виктория Боня, в основном, живет в Монако, где гражданский супруг после расставания оставил ей с дочерью квартиру, однако, основная работа у модели все же в России, поэтому в Москву она наведывается часто. В очередной свой приезд красавица стала гостем эфира программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».Здесь она рассказала о том как долго и сложно ей приходилось покорять Москву и сколько препонов было на этом пути. Так, одно время Боня встречалась с женатым мужчиной, имя которого она не стала называть. Тот долгое время не признавался, что у него есть семья.

«Я долго не знала, что он женат. Потом он решил уйти из семьи, потом его посадили в тюрьму. Это давняя история. Однако я ему еще очень долго, год, наверное, носила передачки в тюрьму, деньги отправляла. После его выхода мы еще очень хорошо дружили. Недавно снова видела его с молодой женой. Конечно, не стала подходить, чтобы не смущать их», — рассказала Виктория.

Надо отметить, Боня вообще откровенно рассказывает про свое прошлое. В том числе и о жизни с монакским миллионером Алексом Смерфитом, который на самом деле в начале их знакомства был не столь богат, как его представляли в прессе.

«Многие думают, что Алекс жил за счет родителей, но это не так. Да, у него богатый папа, но он всегда хотел добиться всего сам. Когда мы начинали семейную жизнь, то оплачивали расходы 50/50. Он не мог обеспечить мне той жизни, к которой я тогда привыкла, но это было неважно», — рассказала звезда.

Вскоре у пары появилась дочь Анджелина и казалось, что дело идет к свадьбе. Однако в 2017 году Алекс и Виктория неожиданно расстались. Сама телеведущая считает, что любимому было просто сложно смириться с ее постоянной занятостью.

«Помню, как однажды он мне сказал: «Хочу, чтобы ты сидела дома». Потом он также говорил отцу, что у меня на первом месте карьера, а на втором ребенок. Для меня это было странно слышать, ведь я всегда помнила маму, которая работала в двух местах, чтобы обеспечить семью. Так или иначе, мы расстались очень мирно. Просто поговорили и поняли друг друга. Дочь сейчас очень болезненно принимает каждую его новую девушку. Ревнует папу», — поделилась Боня.