Атака первым темпом

СЕГОДНЯ 19:33 2018-09-13T19:56:59+03:00

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На старте турнира разгромлена команда Австралии - 3:0.

Но другого от россиян никто не ждал - наша сборная считается фаворитом этого турнира. В волейболе мы, как Франция в футболе. Вот только у нас нет ни одного титула чемпионов мира. «Золото» Олимпиады есть, побед в Мировой лиге и Кубке мира полно, а чемпионами мира мы не были ни разу. Команда Сергея Шляпникова собирается до 30 сентября исправить это досадное недоразумение.

Но тех, кто придумал настолько хитрую формулу чемпионата мира, надо изучать самым внимательным образом. Мировое первенство по волейболу насчитывает целых три (!) групповых этапа. Причем очки, набранные на предыдущем этапе, учитываются в следующем! И, только пройдя эту полосу препятствий, начинается плей-офф из 4 команд. Итого за 21 день финалисты сыграют по 12 матчей. Этот супермарафон будет проходить в девяти городах Италии и Болгарии. Наши свою вторую встречу против Туниса проведут в Бари.

Расписание матчей сборной России на первом групповом этапе

(Прямые трансляции на «МАТЧ!ИГРА. На «МАТЧ ТВ» второй тур показывают в записи, сверяйтесь с телепрограммой.)

14 сентября

21.30 (мск)

Россия - Тунис

15 сентября

21.30 (мск)

США - Россия

17 сентября

18.00 (мск)

Россия - Камерун

18 сентября

21.30 (мск)

Россия - Сербия