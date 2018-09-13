2018-09-13T20:23:40+03:00
Звезды

Беременная Эвелина Бледанс показала идеально плоский живот

Поклонники недоумевают: актриса точно беременна?
Ольга АНТОНОВА
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Эвелина Бледанс на море.Эвелина Бледанс на море.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Эвелина Бледанс отправилась в Тель-Авив с гастролями спектакля «Любовь по –итальянски», где она играет одну из главных ролей. Плюс, это прекрасная возможность повидаться со своим старшим сыном, который уже много лет живет в Израиле с отцом. Уже на земле обетованной актриса не могла не воспользоваться возможностью окунуться в море и записать видео, где она вся такая летящая бежит по берегу моря. Но ведь еще недавно актриса заявляла, что она беременна? А где же живот? – тут же удивились в комментариях поклонники. На видео стройная актриса, напротив, демонстрирует идеальный пресс. В конце концов, для возрастной беременной Эвелина уж больно бодро и счастливо чувствует себя.

"А как же беременность?", "Ну если и сыграла то что? О чем вы тогда говорить будете, если вас не будут разводить как лохов? Молодец Эвелина! Восхищаюсь", – рассуждали интернет–обыватели.

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Напомним, месяц назад в программе у Андрея Малахова 49-летняя актриса заявила, что хотела бы еще раз стать мамой и родить девочку. А поскольку постоянного и любящего мужчины нет рядом, она готова пройти процедуру ЭКО. Сказала- сделала! Причем прямо под камерами телепроекта. А спустя время объявила, что все прошло успешно и вскоре она действительно станет мамой. Более того, Бледанс завершила все свои телевизионные проекты, закрывает работу в спектаклях, так как в скором времени ее ждет декрет.

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49-летняя Эвелина Бледанс сделала ЭКО

Результаты проведенной процедуры будут известны уже через две недели. Эвелина очень надеется, что все прошло удачно. Ранее Бледанс признавалась, что после появления Семена она мечтала о дочери. Пока она не раскрывает подробности , кто же стал донором генетического материала. Также Бледанс отметила, что никогда не думала о суррогатном материнстве, так как убеждена, что сможет выносить ребенка самостоятельно. Совсем не пугает звезду и статус матери-одиночки. (подробности)

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