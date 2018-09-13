2018-09-13T21:06:12+03:00
Спорт

Ювентус - Сассуоло 16 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура чемпионата Италии

Футбол, Ювентус - Сассуоло 16 сентября: Прямая онлайн-трансляция состоится 16 сентября. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч Серии А
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Полузащитник "Ювентуса" Криштиану Роналду.Полузащитник "Ювентуса" Криштиану Роналду.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Главная интрига матча - забьет ли Криштиану Роналду. Прошло уже 3 тура, о лучший игрок современности не отличился за «Ювентус» еще ни разу, хотя его новая команда выиграла все три стартовых матча. Когда прервется эта полоса? Ведь скоро Лига чемпионов, хорошо бы португальцу обрести к ней уверенность.

Трансляция Ювентус - Сассуоло 16 сентября 2018

Трансляция Ювентус - Сассуоло 16 сентября 2018 состоится в прямом эфире на сайте kp.ru - начало матча 16:00 мск.

Статистика личных встреч Ювентус - Сассуоло

Команды провели 10 матчей. И только в одном из них «Сассуоло» удалось добыть победу, и еще в одном - ничью

Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло 16 сентября 2018

Ювенутс - однозначный фаворит. Букмкеры принимают ставки на его победу с коэффициентом 1,2, на ничью - 7,5, на победу «Сассуоло» - 15.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вышел первый трейлер перезапуска сериала о приключениях ведьмы Сабрины
Комитет Госдумы по безопасности не поддержал законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете
Захарова: В Москве не знают о «российском перебежчике» в деле Скрипалей
Суд отменил приказ об обеспечительном аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе
Полиция арестовала британского эксперта по химоружию, выступавшего на телеканале RT
Киев: Апелляционный суд в Швеции вновь разрешил арестовывать активы «Газпрома» по тяжбе с «Нафтогазом»
Новак выразил обеспокоенность возможными санкциями США в отношении «Северного потока-2»
Экипаж задержанного в украинском порту «Механика Погодина» вернулся в Россию
В Испании закрыли антидопинговое расследование в отношении Черышева
США готовы ужесточить антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
Террористы в Идлибе готовятся к наступлению на Алеппо и Хаму
Минфин США расширил санкционные списки против КНДР, добавив в них российскую компанию
Глава «Роскосмоса» обсудил с директором НАСА утечку воздуха на МКС
Сирийская армия нанесла артиллерийский удар по объектам боевиков на юге Идлиба
«Оппозиционный блок» потребовал отставки главы МИД Украины за отказ возобновить поставки пресной воды в Крым
Государственная Дума объединит комиссии по этике и контролю за доходами
800 рейсов отменили в США из-за урагана «Флоренс»
Польша не будет поддерживать санкции Евросоюза против Венгрии
В Госдуме рассказали, когда Россия сможет отказаться от доллара
В МЭА допустили рост цен на выше 80 долларов за баррель из-за ухода с рынка Венесуэлы и Ирана
Захарова прокомментировала реакцию МИД Великобритании на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей
Прокуратура Швеции задержала подозреваемого по делу о краже королевских регалий
Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны