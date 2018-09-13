Ювентус - Сассуоло 16 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура чемпионата Италии

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-13T21:06:12+03:00

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Главная интрига матча - забьет ли Криштиану Роналду. Прошло уже 3 тура, о лучший игрок современности не отличился за «Ювентус» еще ни разу, хотя его новая команда выиграла все три стартовых матча. Когда прервется эта полоса? Ведь скоро Лига чемпионов, хорошо бы португальцу обрести к ней уверенность.

Трансляция Ювентус - Сассуоло 16 сентября 2018

Трансляция Ювентус - Сассуоло 16 сентября 2018 состоится в прямом эфире на сайте kp.ru - начало матча 16:00 мск.

Статистика личных встреч Ювентус - Сассуоло

Команды провели 10 матчей. И только в одном из них «Сассуоло» удалось добыть победу, и еще в одном - ничью

Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло 16 сентября 2018

Ювенутс - однозначный фаворит. Букмкеры принимают ставки на его победу с коэффициентом 1,2, на ничью - 7,5, на победу «Сассуоло» - 15.