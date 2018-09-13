Рома - Кьево 16 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура чемпионата Италии

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-13T21:16:03+03:00

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Рома выглядит фаворитом в этом матче, но не все так просто. Римляне в предыдущем туре уступили «Милану» и смазали себе старт нового сезона. У «Кьево» начало и вовсе получилось удручающим - всего одна ничья, при двух поражениях. «Ослам» терять нечего - они будут отчаянно сопротивляться «Роме». Хотя наверняка рано или поздно дрогнут.

Трансляция Рома - Кьево 16 сентября 2018

Трансляция Рома - Кьево 16 сентября 2018 состоится в прямом эфире на сайте kp.ru - начало матча 13:30 мск.

Статистика личных встреч Рома - Кьево

Команды провели 33матча. В 17 из них победу праздновала «Рома», и только в трех - «Кьево».

Прогнозы на матч Рома - Кьево 16 сентября 2018

Рома должна выигрывать. Букмекеры отдают на ее победу низкий коэффициент 1,25. На ничью - 6,5, на победу гостей - 11,25.