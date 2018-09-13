2018-09-13T20:54:06+03:00
Спорт

С Черышева сняли подозрения в допинге

Он лично в своем твиттере опубликовал полученное от министерства культуры и спорта Испании письмо
Сергей КИРИЛЛОВ
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Игрок Российской сборной Денис Черышев во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.Игрок Российской сборной Денис Черышев во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полузащитник сборной России Денис Черышев опубликовал у себя в Твиттере официальный ответ министерства культуры и спорта Испании. В нем сообщается, что итоги расследования, которое проводило испанское антидопинговое агенство, не выявили никаких нарушений. Там же футболиста поблагодарили за сотрудничество.

Все началось на прошлой неделе, когда английские СМИ написали, что в одном из интервью отец Черышева Дмитрий якобы рассказал, как его сыну в «Вильярреале» для быстрейшего восстановления кололи гормон роста. Черышев старший назвал все это бредом, и что его слова полностью исказили. Тем ни менее ВАДА оперативно (как всегда против наших) открыло дело по Черышеву и передало материалы в испанское агенство. И вот теперь окончательно стало ясно, что лучший бомбардир сборной России на чемпионате мира (4 мяча) чист как стеклышко. Тем ни менее поволноваться болельщикам, да и самому Денису, пришлось.

Напомним, что Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», этим летом был отдан в аренду в «Валенсию», за которую сыграл два матчи и забил один мяч. А на прошлой неделе атакующий полузащитник отметился одним мячом в матче Лиги наций против команды Турции (2:1). Этот гол, кстати, стал первым для нашей сборной в этом новом турнире.

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