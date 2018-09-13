2018-09-13T21:04:51+03:00
Спорт

Кальяри - Милан 16 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура чемпионата Италии

Футбол, Кальяри - Милан 16 сентября: Прямая онлайн-трансляция состоится 16 сентября. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч Серии А
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Суперзвезда атаки Милана аргентинец Гонсало Игуаин.Суперзвезда атаки Милана аргентинец Гонсало Игуаин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Непростой матч. «Кальяри» умеет биться с грандами, тем более с такими, как «Милан» от которых осталось больше имени, чем реальной силы. Но смогут ли хозяева довести матч до победы?

Трансляция Кальяри - Милан 16 сентября 2018

Трансляция Кальяри - Милан 16 сентября 2018 состоится в прямом эфире на сайте kp.ru - начало матча 21:30 мск.

Статистика личных встреч Кальяри - Милан

Команды провели 74матчей. В 40 из них победу добился «Милан», и лишь в 8 - «Кальяри».

Прогнозы на матч Кальяри - Милан 16 сентября 2018

Шансы Милана считаются предпочтительнее: коэффициенты распределились таким образом - 4,95 - 3,8 - 1,8. Но все-таки ничья кажется более реальным результатом.

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