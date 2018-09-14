Аксенов едет к Асаду

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-13T21:42:20+03:00

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11 - 14 октября 2018 года в Дамаске пройдут Дни Крыма - как ответ на конференцию по восстановлению Сирии в Ялте этой весной. Делегация Республики Крым во главе с Сергеем Аксеновым встретится с Башаром Асадом и обсудит торгово-экономические проекты.

- Ключевым деловым мероприятием станет выездная сессия пятого юбилейного Ялтинского международного экономического форума - "Крым - точка роста российско-сирийских отношений", - рассказал "КП" сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров. - В апреле мы начали обсуждение совместных торгово-экономических проектов на Ялтинской конференции по восстановлению Сирии и подписали соответствующие меморандумы. Теперь наша задача - углубить сотрудничество по созданию, например, совместной судоходной компании и открытию торговых домов, налаживанию морского сообщения. Крым - это ворота России, что открывает колоссальные возможности для сирийских и российских предпринимателей в сельскохозяйственной, пищевой, энергетической и строительной отраслях.

Уже известно, что в Латакии (городе-побратиме Ялты) стороны подпишут соглашение о межрегиональном торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

- Министерство культуры РК также готовит специальную программу для наших сирийских друзей и российских военнослужащих, - добавил Назаров.

Информацию о готовящемся визите подтвердили и в пресс-службе главы Республики Крым.