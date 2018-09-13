Кто пытается захватить крупнейший в России металлургический завод?

СЕГОДНЯ 22:00 2018-09-13T22:08:58+03:00

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В российских регионах порой происходят какие-то совершенно невероятные вещи. Прямо сейчас в Волгограде собираются обанкротить успешный металлургический завод, который... даже не имеет непогашенных долгов!

Как ранее сообщалось на сайте РБК, Волгоградский завод «Красный октябрь» - предприятие с богатой историей. Ему 120 лет, первую печь здесь запустили в далеком 1897 году. Но свое настоящее развитие получил после революции 1917-го, в годы первых пятилеток, когда производство было переоборудовано под выпуск высококачественной стали для тракторной промышленности. Во время войны завод был полностью разрушен, а потом в рекордные сроки восстановлен. В биографии «Красного Октября» - орден Ленина, орден Трудового Красного знамени и даже - уникальный случай для предприятий - ордена Отечественной войны I степени. К концу 80-х завод выпускал 500 марок стали, которая шла в том числе и на нужды военно-промышленного комплекса. Но после распада СССР предприятие-гигант залихорадило. Завод пережил приватизацию, несколько раз перепродавался. А к середине 2000-х подходил с неплохими показателями. 8 тысяч рабочих, более 600 марок стали в ассортименте, огромные заказы, под реконструкцию и расширение производства взяты кредиты. В 2007 году собственником «Красного Октября» становится компания «Русспецсталь» (25% ее акций на тот момент принадлежали «Ростеху»). И тут грянул мировой экономический кризис!

Объемы производства на заводе падают в четыре раза, а просроченная кредиторская задолженность достигает 7,8 миллиардов рублей. Вскоре один из кредиторов подает иск о банкротстве завода, а еще спустя несколько месяцев здесь вводится процедура наблюдения. В 2011 году предприятие переходит под контроль госкомпании «Уралвагонзавод». Нынешний владелец завода Дмитрий Герасименко тогда был назначен на должность исполнительного директора.

АКЦИИ - БЕСПЛАТНО?

- На тот момент это был практически полностью остановившийся завод, - рассказывает Герасименко. - Я собрал команду грамотных менеджеров, нам удалось потихоньку наладить дела. В 2012 году «Уралвагонзавод» стал поручителем по кредиту компании в сумме 56 миллионов евро на модернизацию производства. А спустя год «Альфа-банк» потребовал срочную выплату. У компании с возвратом денег возникли проблемы. И тогда я предложил генеральному директору «Уралвагонзавода» Олегу Сиенко выкупить у компании предприятие. В 2013 году он продал мне 100% акций и обязательства перед банком на те самые 56 миллионов евро.

Герасименко удалось привлечь к сотрудничеству итальянский концерн Danieli - это третий по величине поставщик оборудования для металлоперерабатывающей промышленности. Итальянцы согласились поставлять оборудование в кредит.

- В итоге переоборудование завода обошлось примерно в 120 миллионов евро и все деньги мы партнерам выплатили, свои обязательства полностью выплатили, - говорит Герасименко. - В 2014 году «Красный Октябрь» вернул себе лидирующие позиции на рынке металлопроката специальных марок стали. И вскоре на меня вышел человек из теперь уже бывшего руководства «Уралвагонзавода». (Герасименко называет его фамилию и нынешние регалии, - Авт.). Он предложил переписать на него 75% акций «Красного Октября». Я сказал: хорошо, я понимаю, что вы люди серьезные, но только компенсируйте мне затраты на переоборудование и кредит, который я вернул банку. Но человек хотел контрольный пакет акций совершенно бесплатно. В противном случае обещал мне проблемы - уголовное преследование.

И ПРИШЕЛ ОМОН...

По словам Герасименко, проблемы действительно начались. Через восемь месяцев после того разговора его впервые задержали.

- Выдвинули какие-то совершенно абсурдные обвинения, и во время «бесед» непрозрачно намекнули, откуда все мои беды, - продолжает бизнесмен. - На протяжении следующего года со мною связывались через смс, звонили. В январе 2016 года мы снова встретились со все тем же человеком в лобби отеле в городе Сент-Моритц (Швейцария). Мои условия остались те же: я просил, чтобы мне компенсировали все затраты на завод. Но человек хотел акции «Красного Октября» бесплатно. Причем, на этот раз поставил срок - в течение двух недель. Я отказался.

В феврале того же 2016-го в следственной части ГУ МВД по Москве было заведено уголовное дело «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Фигуранты - неустановленные сотрудники компании «Русспецсталь» (помните, эта компания когда-то владела заводом?). По версии следствия эти неизвестные растратили 65,5 миллиона долларов, которые были взятые компанией в кредит. Через два месяца на «Красный Октябрь» нагрянул ОМОН.

«Полицейские взяли под контроль входы и выходы, а следственная группа провела задержания и выемки документов, - описывал те события портал РБК. - Всего в тот день в Волгограде и Москве были задержаны более десяти сотрудников «Красного Октября». По его словам, почти все были отпущены через 48 часов. Исключением стал заместитель гендиректора торгового дома Сергей Зацепин, который был арестован на два месяца».

Сам Дмитрий Герасименко в тот момент находился за границей.

- Это полный абсурд, - говорит предприниматель. - Я и мои сотрудники вдруг стали фигурантом уголовного дела о хищении денег, которое якобы было у компании, которая много лет назад владела заводом. Но ведь очевидно, что к ней мы не имели никакого отношения. Все мы пришли на завод намного позже. Работникам «Красного Октября» в следствии предлагали дать показания, якобы это я все провернул. Бред! Дело то возбуждали, то отменили, то снова возбуждали. Причем, оно путешествует из Москвы в регион, а потом опять в Москву.

Дмитрий Герасименко считает, что это делается, чтобы на время следствия заморозить счета компании (то есть - не иметь возможность выплачивать работникам зарплату, не рассчитываться с поставщиками).

ДОЛГИ ВЫКУПИЛИ, НО ЭТО НЕ ПОМОГЛО

- Начались постоянные проверки, на завод приходили те или иные органы практически каждый день, - продолжает владелец «Красного Октября».

Дмитрий Герасименко считает, что все, происходящее с его компанией в течение последних лет - рейдерский захват, в котором прямо или косвенно участвуют десятки человек на самом разном уровне.

Позже налоговая инспекция выставила счет: завод не заплатил налоги на 468 миллионов рублей. «Красный Октябрь» оперативно закрыть этот долг не мог, поэтому еще одна компания Герасименко - Златоустовский электрометаллургический завод - обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о намерении погасить задолженность «Красного Октября». Суд дал добро. Деньги поступили в бюджет. Однако налоговая погашение долга не признает! В документах она по-прежнему фигурирует как кредитор металлургического завода.

Запущена процедура банкротства.

Златоустовский электрометаллургический завод в свою очередь направил официальную жалобу на имя главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

ПОЧЕМУ НЕ ВМЕШАЕТСЯ ЦЕНТР?

- На текущий реестр кредиторов металлургического завода «Красный Октябрь» - мал, и он весь принадлежит нашим же компаниям, которые уже подали заявления о прекращении процедуры банкротства,- продолжает Дмитрий Герасименко. - Тем не менее, введен временный управляющий. Человек, который даже ни разу не побывал на заводе, пишет финансовый анализ!

На 17 сентября в Арбитражном суде Волгоградской области назначено заседание, на котором рассмотрят ходатайство временного управляющего о банкротстве компании.

- Если суд это ходатайство удовлетворит, дальше будет приостановка производства, сокращение трех с лишним тысяч сотрудников и распродажа всего имущества, - говорит Герасименко.

На текущий момент «Красный Октябрь» занимает около 70% рынка металлопроката нержавеющей стали, является стратегическим партнером автозавода КАМАЗ, крупнейших трубопрокатных заводов страны, дочерних компаний «Росатома», концерна «Тракторные заводы» и многих других предприятий. Сейчас на производстве работают более 3 тысяч человек, жителей Волгограда - это один из крупнейших работодателей региона. И кто-то, судя по всему, намерен компанию развалить, а потом прибрать к рукам?

13 сентября трудовой коллектив «Красного Октября» провел масштабный митинг против банкротства комбината, по итогам которого металлурги направили письменное обращение к Президенту Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под контроль с целью недопущения введения конкурсного производства на градообразующем предприятии и защиты рабочих и членов их семей. Аналогичную акцию в поддержку волгоградских сталеваров провели сегодня и металлурги Златоуста.

Может, центру уже пора обратить внимание на эту ситуацию и вмешаться в нее?