Почему на Западе компании держатся за пожилых работников, а у нас - выталкивают
Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
Почему на Западе компании держатся за пожилых работников, а у нас - выталкивают
Изменить размер текста:
Главные темы:
- Почему на Западе компании держатся за пожилых работников, а у нас - выталкивают
- Хотите дорогу без колдобин - скидывайтесь сами
- Предпринимателям построят тюрьмы бизнес-класса
- Центробанк повысил ключевую ставку и рубль сразу укрепился
Почему на Западе компании держатся за пожилых работников, а у нас - выталкивают
00:00
00:00