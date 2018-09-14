2018-09-14T20:13:26+03:00
По сути дела. Дмитрий Потапенко

Почему на Западе компании держатся за пожилых работников, а у нас - выталкивают

Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
Дмитрий ПОТАПЕНКО@radio_kp
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Почему на Западе компании держатся за пожилых работников, а у нас - выталкиваютПочему на Западе компании держатся за пожилых работников, а у нас - выталкивают
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Главные темы:

- Почему на Западе компании держатся за пожилых работников, а у нас - выталкивают

- Хотите дорогу без колдобин - скидывайтесь сами

- Предпринимателям построят тюрьмы бизнес-класса

- Центробанк повысил ключевую ставку и рубль сразу укрепился

Почему на Западе компании держатся за пожилых работников, а у нас - выталкивают

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