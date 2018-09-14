Обнаженная супермодель начала рожать во время показа коллекции Рианны на Нью-Йоркской Неделе моды

СЕГОДНЯ 01:40 2018-09-14T01:54:47+03:00

Показ новой коллекции нижнего белья, разработанного певицей Рианной, закончился неожиданным финалом. Одна из моделей, участвовавших в шоу, начала рожать прямо на подиуме. 22-летняя темнокожая манекенщица приняла участие в дефиле на последнем месяце беременности и, видимо, настолько переволновалась, что во время шоу у нее начались схватки.

Рианна и Слик Вудс перед началом шоу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Показ авторской коллекции Рианны Savage x Fenty проходил в рамках Нью-Йоркской Недели моды. Певица – ярая сторонница бодипозитива, и потому выбрала для своего показа моделей с нестандартными фигурами. Бюстгальтеры, трусики и чулки демонстрировали и худышки, и пышечки, и даже несколько беременных женщин. На их фоне резко выделялись сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид, которые контрастировали с толстушками своими точеными телами. Но главной звездой дефиле стала беременная Слик Вудс: темнокожая модель вышла на подиум практически обнаженной, если не считать чисто символического кружевного боди, скорее смахивающего на трусы на лямках, и черных наклеек на сосках.

Во время показа Слик почувствовала себя нехорошо: у модели начались схватки.Фото: REUTERS

Во время показа Слик почувствовала себя нехорошо: у модели начались схватки. Манекенщица не подала вида и дотерпела до конца шоу, после чего ей вызвали скорую. Модель срочно доставили в одну из больниц Нью-Йорка, где у нее через несколько часов родился мальчик. Новоиспеченная мама назвала малыша Сапфир, сообщает Daily Mail. Отца мальчика зовут Адонис Босо, он тоже манекенщик.

Рианна выбрала для своего показа моделей с нестандартными фигурами.Фото: EAST NEWS

Карьера модели Слик Вудс – типичная история про Золушку: девушка родилась в очень бедной семье и отлично знает, что такое нищета. В детстве ее никто не считал красавицей – наоборот, дразнили, как гадкого утенка. Но однажды девушку заметил на улице агент одного из модельных агентств – и что-то разглядел в ней. Первым заказчиком Слик стал муж Ким Кардашьян Канье Уэст – рэпер не только пишет музыку, но еще и производит собственную коллекцию одежды и обуви и устраивает модные показы. Затем Слик работала на показах таких известных брендов, как Calvin Klein, Marc Jacobs, Jeremy Scott и других.

Слик Вудс стала главной звездой шоу Рианны.Фото: REUTERS

Нынешняя Нью-Йоркская Неделя моды уже удивила искушенную публику сразу несколькими нестандартными показами. По подиуму дефилировали модели в платьях из мусорных пакетов и в купальниках, сделанных из... блестящей клейкой ленты, наклеенной прямо на голые тела манекенщиц. Модели-худышки вышагивали по "языку" вместе с толстушками, а в одном из показов приняла участие 21-летняя испанка Мариан Авила - модель с синдромом Дауна. На Неделе моды засветилась и 21-летняя дочь певицы Мадонны Лурдес: девушка участвовала в дефиле независимого бренда Gyspy Sport. Лурдес прошла по подиуму с практически обнаженной грудью, едва прикрытой бюстгальтером из ракушек. При этом зрители, сидящие в первых рядах, любовались ее небритыми ногами и густой порослью в подмышках. Лурдес, как и мама, стороница всего натурального и потому презирает депиляцию.