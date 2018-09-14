Беременная Регина Тодоренко рассказала о свадьбе с Владом Топаловым

СЕГОДНЯ 14:08 2018-09-14T16:19:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Судя по последним фото, которые беременная Регина Тодоренко публикует в своем инстаграме, мамой она станет уже в середине осени. С недавнего времени экс-ведущая «Орла и решки» перестала скрывать свое интересное положение и даже на премии GQ «Человек года-2018» пришла в платье, которое сильно подчеркивало ее большой живот. Здесь же, кстати, она объяснила, почему не хотела говорить о своей беременности.

«Это положение такое нежное, это же мое личное. Мне как-то не очень хочется на всеобщее обозрение это выставлять. У меня еще есть время подумать, где рожать, поэтому пока оставлю этот вопрос», — отметила телеведущая в интервью Ru.TV.

По словам Тодоренко, свадьбу они с Владом планируют сыграть в кругу самых близких и, скорей всего, это произойдет уже после того, как Регина станет мамой. «Мы хотим собрать всех друзей и родственников, чтобы все без спешки, в клевом и правильном режиме. Может быть, решим уехать в Грецию или Италию», — добавила Тодоренко.

Напомним, впервые о романе пары заговорили в конце осени, когда звезды начали публиковать совместные фото из поездки в Лондон. Чуть позже, появилась новость, что пара начала жить вместе и это подтверждали домашние видео, где пара вместе пела дуэтом. А в конце июля Регина Тодоренко и ее возлюбленный Влад Топалов вместе отправились сначала в Ниццу, а потом на остров Корсика. Именно там Топалов сделал предложение руки и сердца своей избраннице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Регина Тодоренко высказалась о своих отношениях с Владом Топаловым

Мне через месяц 27, облетела 98 стран. Я - первая женщина теле-путешественница совершившая беспрерывную кругосветку, меня печатают в "Книге рекордов Гиннесса" . Выпускаю свой дебютный музыкальный альбом FIRE , создаю линейку одежды #GenerationTR. (подробности)