«Ой, а это разве не подарок?!»:Сару Джессику Паркер обвиняют в краже ювелирных украшений

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-14T15:04:37+03:00

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150 000 долларов — именно столько стоили ювелирные изделия британского бренда Kat Florence, которые Сара Джессика Паркер одолжила для фотосессии. И, несмотря на то, что съемки прошли больше двух лет назад, до сих пор не вернула.

Дизайнер Кэт Флоренс все это время ждала, когда у звезды проснется совесть, и в итоге решила разбудить ее через суд.

Компания утверждает, что все это время в распоряжении звезды находились серьги стоимостью $ 40 тыс., кольцо за $ 27 тыс., еще одно кольцо за $ 16 000, ожерелье стоимостью $ 7 тысяч и другие дорогие украшения. А поскольку героиня «Секса в большом городе» не только не отдала бренду драгоценности, но и продолжает щеголять в них, компания требует компенсацию в размере общей стоимости изделий.

Украшения из-за которых разгорелась тяжба. Так была ли кража?Фото: EAST NEWS

Адвокат Сары Джессики Паркер заявила, что обвинения лживы:

«Сара Джессика Паркер заключила контракт с Кэт Флоренс, и ее попросили оставить себе украшения, чтобы демонстрировать их на красных дорожках и других торжественных событиях, когда в этом будет необходимость. Сара Джессика Паркер является таким же честным и заслуживающим доверия человеком, как и все, кого я знаю. Ее никогда не интересовало чужое имущество. На самом деле она предлагала вернуть изделия Кэт Флоренс — после того, как та неправомерно перестала выплачивать ей гонорар за рекламу, но Кэт Флоренс, видимо, не очень заинтересовалась их возвратом».

«А это разве не подарок?!», «Я же только они раз надеть и сразу же верну!», «Ну подумаешь, вам что жалко!», - уже шутят предполагаемыми фразами актрисы в ответ на обвинения пользователи сети. А кто-то вспомнив знаменитую роль считает, что надо было брать дорогие туфли. Мол, актриса настолько сильно вжилась за годы съемок в роль Керри, что теперь без босоножек никуда.

Одна из фотографий той фотосессии.Фото: EAST NEWS

А в свою очередь защита звезды выдвинула встречные обвинения — мол, бренд не выплатил ей гонорар и использовал ее фото без разрешения.