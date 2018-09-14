Новой солисткой «ВИА Гры» стала обаятельная участница «Голоса» и «Новой Фабрики звезд»

СЕГОДНЯ 17:19 2018-09-14T17:30:13+03:00

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Две недели назад солистка группы «ВИА Гра» Настя Кожевникова вышла замуж, и почти сразу же призналась, что уходит из группы. Собственно, по старой, «виагровской» традиции. И почти сразу же менеджемент группы объявил имя новой участницы трио – Ульяна Синецкая.

Ульяна занимается музыкой с детства, а в 10 лет она попала в финал отборочного тура «Детского Евровидения». В 2014 году девушка прошла «слепые прослушивания» в вокальном шоу «Голос». Синецкая выбрала наставником Александра Градского, но выбыла на одном из этапов «поединков».

Год назад Ульяна приняла участие в проекте «Новая Фабрика звезд», где выступала сольно и в составе группы «CASH». На певицу обратил внимание Константин Меладзе и предложил Синецкой присоединиться к коллективу.

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Получается, от состава группы, который пять лет назад образовался на шоу «Хочу в ВИА Гру», осталась только Эрика Герцег. Весной о своем уходе заявила и Миша Романова: она сообщила, что покидает группу из-за любви. Ее на замену пришла Ольга Меганская.

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Напомним, «ВИА Гра» образовалась в 2000 году. За свою историю группа сменила около 20 составов, но «золотым» многие считают трио Анны Седоковой, Веры Брежневой и Надежды Мейхер-Грановской. К слову, многие участницы «ВИА Гры» построили успешную сольную карьеру (Светлана Лобода, Альбина Джанабаева, Вера Брежнева, Анна Седокова и другие).