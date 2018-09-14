155 килограммов голой красоты: Самая толстая модель планеты Тесс Холлидэй снялась обнаженной

СЕГОДНЯ 21:30 2018-09-14T21:33:16+03:00

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Самая фигуристая модель планеты — 33-летняя манекенщица категории «plus-size» Тесс Холлидэй не скрывает от своих поклонников ничего. 155-килограммовая толстушка выложила в Инстаграме снимок, на котором она позирует абсолютно обнаженной. Черно-белую фотографию Тесс сделала в номере одного из отелей Нью-Йорка — таким образом эпатажная красотка решила поблагодарить гостиницу за гостеприимство.

Тесс никогда не комплексовала по поводу своих рубенсовских форм: американка одинаково легко снимается как в одежде, так и без нее — в нижнем белье, в бикини, а то и голышом. С царящей сейчас модой на бодипозитив Холлидей нет отбоя от заказов на фотосессии.

tessholliday Last-minute trip to NY for fashion week = last-minute hotel booked with @hoteltonight. Thanks for a great stay @dreamhotels #sponsored #effyourbeautystandards

В прошлом месяце пышное тело модели украсило обложку журнала «Cosmopolitan»: выпуск с толстушкой вместо традиционной худышки на первой странице вызвал бурю обсуждений. Для пущего ажиотажа редакция добавила к снимку Тесс заголовок: «Тесс Холлидэй предлагает хейтерам поцеловать ее в зад». Многие считают, что подобные фотосессии — чистой воды пропаганда нездорового образа жизни.

- В Британии кризис ожирения, и вот кого Cosmo помещает на обложку. Видимо, нам предлагают считать это бодипозитивом. Полная чушь! Такие обложки не менее опасны, чем слишком худые модели, - возмущенно написал в соцсетях британский телеведущий Пирс Морган.

Plus –size модель Тесс Холлидей появилась на обложке Cosmopolitan

Но Тесс и ее поклонникам плевать на мнение критиков — манекенщица продолжает сниматься и дальше. Вот и в Нью-Йорк пышнотелая красотка прилетела не просто так — модель прошла по подиуму в одном из дефиле на Неделе моды. Нынешняя Нью-Йоркская Неделя моды уже удивила искушенную публику сразу несколькими нестандартными показами. По подиуму дефилировали модели-худышки вперемешку с толстушками, а в одном из показов приняла участие 21-летняя испанка Мариан Авила - модель с синдромом Дауна. На Неделе моды засветилась и 21-летняя дочь певицы Мадонны Лурдес. Девушка участвовала в показе независимого бренда Gyspy Sport, засветив на подиуме свои небритые ноги и подмышки.

За короткое время Тесс Холлидэй завоевала бешеную популярность в Интернете — только в «Инстаграме» у толстушки 1,7 миллиона подписчиков. Модель много снимается для глянцевых журналов, рекламирует одежду и ходит по подиуму. Все в порядке у нее и с личной жизнью: она растит двоих детей со своим нынешним мужем Ником Холлидэем, австралийским фотографом. Пара поженилась в 2015 году. Старшего сына Тесс родила в 20 лет от партнера, с которым вскоре рассталась, и с тех пор 13-летний парень не виделся со своим отцом. Младшему сыну манекенщицы и фотографа Ника Холлидэя два года.

tessholliday Me time ? What s that? I don t know her.

Ее обсуждают с головы до ног — начиная с бедер объемом в 130 сантиметров и заканчивая каждой целлюлитной ямочкой на ягодицах, но Тесс в ответ за словом в карман не лезет.

- Мужчины считают меня безумно сексуальной. На мне ведь не стоит клеймо, раз я «plus-size». Думаю, и другие чувствуют, что от меня исходит позитивная энергия, — призналась Тесс как-то в интервью.

Но так было далеко не всегда: в родном городке Лорел (штат Миссисиспи) девушка вынуждена была бросить школу, потому что ее задразнили. Она с детства мечтала стать моделью и обивала пороги всех агенств, но ее никуда не брали, потому что она слишком низкая (рост Тесс — 165 см) и пухленькая. Но Тесс все-таки сумела переломить ситуацию и обернуть ее в свою пользу. Сегодня в ее активе — съемки для многих глянцевых изданий, включая икону моды — журнал Vogue.

- Вас бесит, что на свете живет такой толстый человек, как я? Это тело приносит мне деньги, а мне и моему партнеру — удовольствие. Это ваш ночной кошмар? Да пошли вы! Я никуда не уйду, - предупреждает Тесс в Инстаграме.